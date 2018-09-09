  1. استانها
  2. قم
۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۵۶

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی قم به مهر خبر داد؛

نایب قهرمانی رزمی کاران قمی در مسابقات کیک بوکسینگ بین المللی

نایب قهرمانی رزمی کاران قمی در مسابقات کیک بوکسینگ بین المللی

قم - رئیس هیئت ورزش‌های رزمی قم از نایب قهرمانی رزمی کاران قمی در مسابقات سبک کیک بوکسینگ بین المللی خبر داد.

علی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با صید مدال‌های رنگارنگ از مسابقات کشوری کیک بوکسینگ، توسط کیک بوکسورهای قمی، تیم منتخب کیک بوکسینگ  بین المللی استان قم پس از تهران میزبان، نایب قهرمان کشور شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات که با حضور ۲۴ تیم و حدود ۴۷۰ شرکت کننده در ۴ رده سنی در استان تهران برگزار شد تیم منتخب سبک کیک بوکسینگ بین‌المللی استان قم توانست با درخشش نفرات اعزامی خود در جایگاه دوم قرار گیرد و ۹ طلا به دست آورد.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: تیم کیک بوکسینگ بین المللی قم در این مسابقات در مجموع رده‌های سنی صاحب ۱۵ مدال شد که در رده سنی نونهالان، محمدرضا چراغی، محمد جواد خدامرادی و ابوالفضل عبداللهی برای تیم استان قم مدال طلا کسب کردند.

یزدی بیان داشت: در رده سنی نوجوانان و در منهای ۳۰ کیلو امیر محمد فرخی صاحب مقام نخست شد و در رده سنی جوانان و در منهای ۷۵ کیلو مهدی آخوندی به عنوان قهرمانی و کمربند طلایی دست یافت.

وی عنوان کرد: در رده سنی بزرگسالان، هادی شکاری در منهای ۶۰ کیلو، ابوالفضل سریشی در منهای ۶۵ کیلو، محمد مهدی قاسم لو در منهای ۷۰ کیلو و محمد امین کریمی در منهای ۷۵ کیلو قهرمان شدند و کمربند طلایی را به دست آوردند.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد: ۳ مدال نقره تیم اعزامی قم را در این مسابقات علی اصفهانی در رده نونهالان و حسین گلشنی و ایلیا انصاری زاده در رده نوجوانان کسب کردند و محمد مهدی بختیاری در منهای ۶۰ کیلوی نوجوانان، علی اکبر شب خیز در منهای ۶۰ کیلوی جوانان و مرتضی سلیمی در منهای ۶۰ کیلوی بزرگسالان سوم شدند.

کد مطلب 4397859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار