نایب قهرمانی رزمی کاران قمی در مسابقات کیک بوکسینگ بین المللی

علی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با صید مدال‌های رنگارنگ از مسابقات کشوری کیک بوکسینگ، توسط کیک بوکسورهای قمی، تیم منتخب کیک بوکسینگ بین المللی استان قم پس از تهران میزبان، نایب قهرمان کشور شد.



وی افزود: در این دوره از مسابقات که با حضور ۲۴ تیم و حدود ۴۷۰ شرکت کننده در ۴ رده سنی در استان تهران برگزار شد تیم منتخب سبک کیک بوکسینگ بین‌المللی استان قم توانست با درخشش نفرات اعزامی خود در جایگاه دوم قرار گیرد و ۹ طلا به دست آورد.



رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: تیم کیک بوکسینگ بین المللی قم در این مسابقات در مجموع رده‌های سنی صاحب ۱۵ مدال شد که در رده سنی نونهالان، محمدرضا چراغی، محمد جواد خدامرادی و ابوالفضل عبداللهی برای تیم استان قم مدال طلا کسب کردند.



یزدی بیان داشت: در رده سنی نوجوانان و در منهای ۳۰ کیلو امیر محمد فرخی صاحب مقام نخست شد و در رده سنی جوانان و در منهای ۷۵ کیلو مهدی آخوندی به عنوان قهرمانی و کمربند طلایی دست یافت.



وی عنوان کرد: در رده سنی بزرگسالان، هادی شکاری در منهای ۶۰ کیلو، ابوالفضل سریشی در منهای ۶۵ کیلو، محمد مهدی قاسم لو در منهای ۷۰ کیلو و محمد امین کریمی در منهای ۷۵ کیلو قهرمان شدند و کمربند طلایی را به دست آوردند.



رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد: ۳ مدال نقره تیم اعزامی قم را در این مسابقات علی اصفهانی در رده نونهالان و حسین گلشنی و ایلیا انصاری زاده در رده نوجوانان کسب کردند و محمد مهدی بختیاری در منهای ۶۰ کیلوی نوجوانان، علی اکبر شب خیز در منهای ۶۰ کیلوی جوانان و مرتضی سلیمی در منهای ۶۰ کیلوی بزرگسالان سوم شدند.