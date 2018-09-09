تببین فرهنگ اصیل عاشورایی وظیفه اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دارابی صبح یکشنبه در گردهمایی مدیران تبلیغات اسلامی مازندران با بیان این نکته که دشمن به شدت، جریان مقاومت را مورد هدف قرار داده است، افزود: دشمن همه ظرفیت های خود را امروز بکار گرفته است تا نقش مقاومت که شعار اصلی انقلاب است را مورد هجمه های سنگین و پیچیده تبلیغاتی قرار دهد و باید هوشیارتر از همیشه نقشه های آنان را خنثی کنیم.

مدیر کل امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی ، خاطر نشان کرد : مدیران سازمان تبلیغات اسلامی دارای روحیه انقلابی هستند و باید این روحیه را ارتقا ببخشیم.

وی با تاکید بر نگاه امیدوارانه به نظام و پیشرفت های کشور ، بیان داشت : شاخص اصلی رفتار مدیریتی نگاه امیدوارانه است که باید در اقشار مختلف جامعه همواره جریان داشته باشد.

حجت الاسلام دارابی با اشاره به این نکته که نقد عملکردهای دستگاه های مختلف به ویژه دولت باید منصفانه و دلسوزانه باشد ، ادامه داد : تلاش دشمن آن است که همه پیشرفتهای کشور را ناچیز جلوه دهد و در این مسیر بیشترین هدفش ضربه زدن به حیثیت نظام و روحانیت است.

وی با تقدیر از تلاش های اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در فعالیت های فرهنگی و قرآنی اظهار داشت : اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از استان های برتر در حوزه فعالیت های فرهنگی به ویژه کاهش آسیب های اجتماعی است که در ارزیابی های صورت گرفته ، رتبه های نخست را به خود اختصاص داده است.

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا ، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران ضمن تسلیت ایام ماه محرم ، افزود: قیام امام حسین (ع) حرکتی برای زنده کردن و احیای کرامت انسانی است.

وی محرم را فرصتی برای بیان حقایق عاشورا و قیام سیدالهشدا (ع) عنوان کرد و اظهار داشت : انقلاب اسلامی ایران برگرفته از قیام خونین اباعبدالله الحسین (ع) و حرکت عاشورایی است و یکی از مفاهیم بلند عاشورا امر به معروف و نهی از منکر و مقاومت در برابر دشمنان اسلام است.

حجت الاسلام روحانی نیا در ادامه ضمن بیان پیشرفت های مهم ایران در زمینه های مختلف علمی ، نظامی و... بعد از انقلاب اسلامی ، خاطر نشان کرد : محرم فرصتی برای تبیین بیان دستاوردهای انقلاب است و باید بدانیم بزرگترین دستاورد انقلاب استقامت در برابر بیگانگان و استقلال کشور و سربلندی ایران اسلامی در زمینه های مختلف علمی ، نظامی و ... است.