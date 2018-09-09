متلاشی شدن۶ باند مواد مخدر در مبادی ورودی ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری در نشست اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱۳ کیلوگرم مواد مخدر کشف و در این رابطه ۴۹۵ نفر دستگیر و تحویل مراجه قضایی شده اند.

وی همچنین از آموزش چهار هزار و ۳۹۶ نفر آموزش توسط نیروی انتظامی خبر داد و افزود: این آموزش ها در راستای پیشگیری و مقابله با گرایش افراد به مواد مخدر ارائه شده که در بررسی به عمل آمده این آموزش ها در ممانعت از حرکت افراد به مواد مخدر کارساز و موثر واقع شده اند.

فرمانده انتظامی استان ایلام افزود: یکی از چالش های پیش رو بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و خطر توزیع مواد در بین جوانان و نوجوانان دانشجو و دانش آموز است که بایستی با همکاری آموزش و پرورش رسالت سنگین صیانت از سلامت دانش آموزان و دانش جویان با اجرای برنامه منسجم عملیاتی شود.

سردار یاری تاکید کرد: باید راه های صیانت و پیشگیری از به دام افتادن نوجوانان و جوانان دنبال و به صورت میدانی تا قبل از بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، نشستی با مدیران این واحدها در خصوص خطرات پیش رو و آگاهسازی افراد برگزار شود.

وی همچنین به در پیش بودن اربعین حسینی و تردد زائران به عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: امیدواریم با همکاری مردم و دستگاه های اجرایی بتوانیم این وظیفه خطیر را در امر تسهیل تردد زائران و حفظ نظم و امنیت به سرانجام برسانیم.