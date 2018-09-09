  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۱۹

فرمانده انتظامی استان ایلام خبر داد:

متلاشی شدن۶ باند مواد مخدر در مبادی ورودی ایلام

متلاشی شدن۶ باند مواد مخدر در مبادی ورودی ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از انهدام و متلاشی شدن ۶ باند خطرناک حمل مواد مخدر در مبادی ورودی به استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری در نشست اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱۳ کیلوگرم مواد مخدر کشف و در این رابطه ۴۹۵ نفر دستگیر و تحویل مراجه قضایی شده اند.

وی همچنین از آموزش چهار هزار و ۳۹۶ نفر آموزش توسط نیروی انتظامی خبر داد و افزود: این آموزش ها در راستای پیشگیری و مقابله با گرایش افراد به مواد مخدر ارائه شده که در بررسی به عمل آمده این آموزش ها در ممانعت از حرکت افراد به مواد مخدر کارساز و موثر واقع شده اند.

فرمانده انتظامی استان ایلام افزود: یکی از چالش های پیش رو بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و خطر توزیع مواد در بین جوانان و نوجوانان دانشجو و دانش آموز است که بایستی با همکاری آموزش و پرورش رسالت سنگین صیانت از سلامت دانش آموزان و دانش جویان با اجرای برنامه منسجم عملیاتی شود.

سردار یاری تاکید کرد: باید راه های صیانت و پیشگیری از به دام افتادن نوجوانان و جوانان دنبال و به صورت میدانی تا قبل از بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، نشستی با مدیران این واحدها در خصوص خطرات پیش رو و آگاهسازی افراد برگزار شود.

وی همچنین به در پیش بودن اربعین حسینی و تردد زائران به عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: امیدواریم با همکاری مردم و دستگاه های اجرایی بتوانیم این وظیفه خطیر را در امر تسهیل تردد زائران و حفظ نظم و امنیت به سرانجام برسانیم.

کد مطلب 4397887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها