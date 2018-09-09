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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۵۵

دبیر مجمع بزرگداشت حضرت علی‌اصغر (ع) زنجان خبر داد:

برگزاری چهاردهمین همایش شیرخوارگان حسینی در زنجان

برگزاری چهاردهمین همایش شیرخوارگان حسینی در زنجان

زنجان- دبیر مجمع بزرگداشت جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) استان زنجان گفت: چهاردهمین همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با نخستین جمعه ماه محرم در زنجان برگزار می‌شود.

داود خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم‌زمان با سراسر کشور و برای چهاردهمین بار همایش شیرخوارگان حسینی با حضور مادران و خردسالان ساعت ۸: ۳۰ دقیقه صبح روز جمعه ۲۳ شهریورماه در محل حسینیه عاشقان ثارالله واقع در بزرگراه ۲۲ بهمن برگزار می‌شود. 

وی اظهار کرد: قرائت نذرنامه از سوی مادران حاضر در همایش و بیعت با امام زمان (عج) برنامه بعدی این همایش است. 

  دبیر مجمع بزرگداشت جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) استان زنجان گفت: این همایش با گهواره گردانی، گهواره حضرت علی‌اصغراصغر (ع) همراه خواهد بود.

خدایی تصریح کرد: در این مراسم کودکان لباس‌های متحدالشکل سبزرنگ و پیشانی‌بند یا صاحب‌الزمان (عج) بر تن خواهند داشت و  سید محمود حسینی و جلیل محمدی از مادحین اهل‌بیت عصمت و طهارت به نوحه‌خوانی در این مراسم می‌پردازند.

کد مطلب 4397900

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