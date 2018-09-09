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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۳۷

ضمن نادیده گرفتن نقش مخرب ابوظبی در سوریه؛

قرقاش: دور نگه داشتن ادلب از درگیری‌های خونین اولویت ما است!

قرقاش: دور نگه داشتن ادلب از درگیری‌های خونین اولویت ما است!

وزیر مشاور در امور خارجه امارات بدون اشاره به نقش مخرب کشورش در بحران سوریه مدعی شد که دور نگه داشتن «ادلب» از وقوع درگیری های خونین از اولویت های ابوظبی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجه امارات اخیرا اظهاراتی را پیرامون ادلب و تحولات آن مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات بدون اشاره به نقش مخرب کشورش در بحران سوریه مدعی شد که دور نگاه داشتن «ادلب» از وقوع درگیری های خونین از اولویت های ابوظبی است!

قرقاش همچنین در دفاع از غیر نظامیان سوری که توسط متحدان ابوظبی کشته می شوند، گفت: باید از وقوع درگیری هایی که جان غیرنظامیان در ادلب را با خطر مواجه می کند، جلوگیری کرد.

وی همچنین گفت: نقش و نفوذ کشورهای عربی در سوریه و بحران آن کاهش پیدا کرده است و این موضوع نیازمند بررسی فوری است.

گفتنی است، قرقاش درحالی از لزوم جلوگیری از وقوع درگیری های خونین در ادلب و لزوم محافظت از جان غیر نظامیان سخن می گوید که کشورش طی بیش از هفت سال گذشته همواره به صورت غیرمستقیم نقش مخربی در بحران سوریه و طولانی شدن آن داشته است.

کد مطلب 4397907

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