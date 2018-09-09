به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین براری اظهار داشت: در راستای اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و برخورد با قلیان‌سراهای بدون مجوز، برخورد با آنها در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: این طرح توسط ماموران کلانتری با هماهنگی اداره نظارت بر اماکن عمومی به اجرا در آمد و طی آن ۱۴ قلیان‌سرای متخلف و بدون مجوز پلمب شد.

سرهنگ براری تصریح کرد: این قلیان‌سراها به محل تجمع افراد بزهکار تبدیل و برای اهالی محل ایجاد مزاحمت می‌کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان از ادامه یافتن طرح مبارزه با قلیان‌سراهای متخلف به دنبال ایجاد رضایت شهروندان خبر داد.