به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین براری اظهار داشت: در راستای اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و برخورد با قلیانسراهای بدون مجوز، برخورد با آنها در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.
وی ادامه داد: این طرح توسط ماموران کلانتری با هماهنگی اداره نظارت بر اماکن عمومی به اجرا در آمد و طی آن ۱۴ قلیانسرای متخلف و بدون مجوز پلمب شد.
سرهنگ براری تصریح کرد: این قلیانسراها به محل تجمع افراد بزهکار تبدیل و برای اهالی محل ایجاد مزاحمت میکردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان از ادامه یافتن طرح مبارزه با قلیانسراهای متخلف به دنبال ایجاد رضایت شهروندان خبر داد.
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