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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۳۲

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه:

۱۴ قلیان‌سرای متخلف در کرمانشاه پلمب شد

۱۴ قلیان‌سرای متخلف در کرمانشاه پلمب شد

کرمانشاه-فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از پلمب ۱۴ قلیان‌سرای متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین براری اظهار داشت: در راستای اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و برخورد با قلیان‌سراهای بدون مجوز، برخورد با آنها در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: این طرح توسط ماموران کلانتری با هماهنگی اداره نظارت بر اماکن عمومی به اجرا در آمد و طی آن ۱۴ قلیان‌سرای متخلف و بدون مجوز پلمب شد.

سرهنگ براری تصریح کرد: این قلیان‌سراها به محل تجمع افراد بزهکار تبدیل و برای اهالی محل ایجاد مزاحمت می‌کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان از ادامه یافتن طرح مبارزه با قلیان‌سراهای متخلف به دنبال ایجاد رضایت شهروندان خبر داد.

کد مطلب 4397908

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