خانه احزاب آذربایجان شرقی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه احزاب استان آذربایجان شرقی با تصویب اساسنامه به طور رسمی، تشکیل و راه اندازی شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: خانه احزاب استان، نهادی مدنی و غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی دارای پروانه فعالیت، تشکیل شده است و باید به صورت دائمی فعال بوده و نقش خود را به عنوان تشکلی حیاتی ایفا کند.

رحیم شهرتی فر تاکید کرد: خانه احزاب با تقویت روحیه تعاون و تفاهم میان احزاب و گروه های سیاسی برای ایجاد فضای سالم و قانون مند سیاسی و تعمیق بینش سیاسی تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه در آذربایجان شرقی سه تشکل سیاسی پروانه فعالیت دریافت کرده است، عنوان کرد: تنها یکی از این سه تشکل سیاسی، فعال است که امیدواریم با ایجاد خانه احزاب استان، تشکل های دیگر هم در چارچوب قانون فعالیت داشته باشند.