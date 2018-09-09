سرهنگ علیرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی هفته گذشته ۵۷ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان رخ داده است، گفت: این حوادث شش فوتی و ۹۸ مجروح به دنبال داشته است.
وی اظهار کرد: این تصادفات شامل پنج فقره فوتی، ۴۲ فقره جرحی و ۱۰ فقره خسارتی بوده است.
فرمانده پلیسراه خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۴۹ درصد از این تصادفات در محورهای اصلی، ۱۰ درصد در محورهای فرعی و ۴۱ درصد در جادههای روستایی رخ داده است.
سرهنگ رضایی بیان کرد: علت وقوع ۴۵ درصد از این تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو، ۱۶ درصد رعایت حق تقدم، ۱۵ درصد تخطی از سرعت مطمئنه و هشت درصد انحراف به چپ بوده است.
خودروهای سواری بیشترین عامل مقصر در تصادفات
فرمانده پلیسراه خراسان جنوبی بیان کرد: ۳۹ درصد از این تصادفات به شکل واژگونی بوده است.
سرهنگ رضایی با بیان اینکه ۱۶ درصد از این تصادفات در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۴ رخ داده است، گفت: همچنین ۲۴ درصد از این حوادث در بازه زمانی ساعت ۱۶ تا ۲۰ و ۲۰ درصد از حوادث در بازه زمانی ساعت هشت صبح تا ۱۲ ظهر رخ داده است.
وی خودروهای سواری را با ۶۱ درصد بیشترین عامل مقصر در وقوع این تصادفات دانست و گفت: همچنین موتورسیکلتها با ۲۲ درصد و وانت و کامیونت ها با ۱۴ درصد عامل مقصر در وقوع این حوادث بودهاند.
وقوع ۱۰ هزار و ۵۸۷ تخلف رانندگی در یک هفته
فرمانده پلیسراه خراسان جنوبی بیان کرد: طی هفته گذشته ۱۰هزار و ۵۸۷ فقره تخلف از سوی رانندگان رخ داده است.
سرهنگ رضایی ادامه داد: از این میزان پنج هزار و ۵۸۷ فقره تخلف حادثهساز بوده است.
وی از توقیف ۲۴ دستگاه خودرو متخلف خبر داد و گفت: همچنین ۹۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیفشدهاند.
فرمانده پلیسراه خراسان جنوبی اظهار کرد: ۸۸ نفر از رانندگانی که فاقد گواهینامه راهنمایی و رانندگی بودهاند، شناساییشدهاند.
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