انقلاب اسلامی از محرم و عاشورای حسینی الهام گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله واعظ طبسی، نمایندۀ ولی فقیه و تولیت آستان قدس رضوی امروز در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت دهۀ فجر استان خراسان رضوی با تسلیت ماه محرم و ایام شهادت امام حسین (ع) گفت: آنچه در سال 57 اتفاق افتاد وزمینه را برای شکل گیری نظام اسلامی فراهم کرد، یک حرکت احساسی و سطحی و به تعبیری یک کودتا نبود، بلکه یک انقلاب و دگرگونی بزرگ درنظام سیاسی، فکری، فرهنگی واقتصادی و پایه ریزی نظامی مقدس به نام جمهوری اسلامی بود.

وی افزود: دهه فجر امسال مصادف با ماه محرم و عاشورای حسینی است لذا باید حرمت این ایام حفظ شود.

آیت الله واعظ طبسی گفت: انقلاب ما از محرم و عاشورای حسینی الهام گرفت و تعبیر "پیروزی خون بر شمشیر" را شعار خود قرار داد و با اقتدا به آن حضرت به پیروزی رسید؛ بنابراین در تنظیم برنامه ها باید به گونه ای عمل شود تا ضمن حفظ حرمت این ماه، مراسم گرامیداشت به نحوی شایسته و مطلوب برگزار شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با گرامیداشت یاد و نام رهبر کبیر انقلاب، تصریح کرد: این که امروز کارتر (رئیس جمهور اسبق آمریکا) اعتراف کرده برای جلوگیری از پیروزی انقلاب اسلامی نمی توانسته هیچ کاری بکند، دلیل قاطعی بر رهبری داهیانه و تدبیر دقیق امام خمینی (ره) است که با اخلاص، صداقت، شجاعت، علم و عمل آگاهانه توانست حس مسئولیت مردم را برانگیخته و تحولی بزرگ را در افکار عمومی دنیا ایجاد کند.

نمایندۀ ولی فقیه در خراسان خطاب به اعضای ستاد دهۀ فجر گفت: پرداختن به رابطۀعاطفی و معرفتی نوجوانان و جوانان، باید مهمترین اولویت برنامه های این ایام باشد تا به ریشه های فکری و اعتقادی این قشر نسبت به نظام اسلامی، عمق بیشتری ببخشیم.

آیت الله واعظ طبسی ادامه داد: باید افکار عمومی تبیین شود که چه اتفاقی در این کشور افتاده و چه حادثۀ مهمی را گرامی می‌داریم.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه بر مشارکت حداکثری مردم دربرگزاری مراسم گرامی داشت دهۀ فجر تأکید کرد و افزود: باید بخشی از ابتکار عمل را به مردم سپرد و آنها را در مراسم و برنامه ها مشارکت بیشتری داد تا اینگونه تلقی نشود که تنها دستگاه های دولتی برگزارکنندگان مراسم هستند.

وی در ادامه گفت: قدرت تأثیر گذاری نظام مقدس اسلامی بر ملت های دنیا برای همۀ قدرت های سلطه گر محسوس بوده و همین مسئله، منشأ فشارها و تهدیدهای آنان است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: تناقض گویی ها و تضادهایی که امروز در صحبت های سیاستمداران تاریک دل و مستکبر دنیا وجود دارد حاکی از این است که آنها از قدرت تأثیر گذاری حکومت اسلامی بر قلوب ملت ها مرعوب شده اند.

وی افزود: حرکات سیاسی و مانورهای تبلیغاتی و نظامی دشمنان، چیزی جز جنگ روانی نیست؛ البته باید اقدامات لازم را با تدبیر دنبال کنیم که خوشبختانه این کار شده و آمادگی و اقتدار کامل در همۀ زمینه ها وجود دارد.

بنا بر این گزارش، در این دیدار حجت الاسلام سلطانی رئیس ستاد دهۀ فجر استان، گزارشی از فعالیت های این ستاد ارائه کرد.