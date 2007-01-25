به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد العاصی در پایان این بازدید گفت: احساسی که پس از دیدن این کانون رو به رشد و آگاهی پدید می آید، آن است که بدون تردید این کانون از آینده ای درخشان و تأثیر گذار در جهان اسلام برخوردار است.

محمد العاصی بر ارتباط هر چه بیشتر بنیاد پژوهش های اسلامی با مؤسسات فرهنگی و علمی مختلف دنیا به ویژه کتابخانه های معتبر آمریکا تأکید کرد و گفت: پس ا زحادثۀ یازده سپتامبر، علاقۀ شدیدی در مردم آمریکا به یادگیری زبان فارسی و عربی ایجاد شده است، به طوری که استقبال از کلاس های آموزش زبان های مذکور نسبت به قبل ده برابر رشد داشته است.

بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی از ابتدای تأسیس همواره مورد توجه و علاقۀ شخصیت ها و گروه های مختلف علمی و فرهنگی داخل و خارج کشور بوده است، و در سال جاری حدود چهل شخصیت برجستۀ علمی داخلی و خارجی از این مؤسسه بازدید کرده اند.

