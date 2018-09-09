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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

تذکر در خصوص تأخیر در ارائه برنامه سوم شهرداری تهران

تذکر در خصوص تأخیر در ارائه برنامه سوم شهرداری تهران

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به شهرداری تذکر داد که تا پایان شهریور امسال برنامه ۵ ساله سوم شهرداری را به شورا ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی الویری در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به جلسه سیاست گذاری های برنامه سوم و زمان بندی اعلام شده در آن جلسه گفت: شهرداری موظف بود تا پایان تیرماه سال ۹۷ برنامه ۵ ساله سوم را به شورای شهر ارائه کند.

وی افزود: شورای شهر نیز پیش بینی کرده بود ۵ ماه روی این برنامه کار کند و سپس آن را به شهرداری ارائه کرده و شهرداری بر مبنای آن، بودجه ۹۸ را تنظیم و تقدیم شورا کند.

الویری تأکید کرد: متأسفانه به دلیل تغییر شهردار، زمان بندی تغییر کرد و بنابراین به شهرداری تذکر می دهم تا پایان هفته آینده این برنامه به شورا ارائه شود زیرا تأخیر بیشتر اتفاقات تلخی را رقم می زند که مهمترین تلخی این است که شهرداری فرصت نمی کند بودجه ۹۸ را براساس این برنامه تنظیم کند.

کد مطلب 4397974
نورا حسینی

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