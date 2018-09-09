۴۰ هزار نفر در دوره های کاردانی علمی کاربردی پذیرفته شدند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فهرست اسامی ۴۰ هزار و ۸۳۲ نفر پذیرفته شدگان نهایی کدرشته محل های پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی مهرماه ۹۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی امروز یکشنبه ۱۸ شهریورماه ۹۷ در سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

وی افزود: از تعداد ۴۰ هزار و ۸۳۲ نفر پذیرفته شده نهایی در این دوره، ۱۳ هزار و ۲۱۹ نفر زن و ۲۷ هزار و ۶۱۳ مرد هستند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: کلیه پذیرفته شدگان ضرورت دارد در یکی از روزهای سه شنبه ۲۰ شهریور تا یکشنبه ۲۵ شهریور نسبت به بارگذاری مدارکی که در اطلاعیه اعلام اسامی، اعلام می شود، در سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: پذیرفته شدگان باید سپس با اصل مدارک لازم که در دفترچه راهنمای پذیرش اعلام شده است برای ثبت نام قطعی به دانشگاه محل قبولی مراجعه کنند.