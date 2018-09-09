به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب‌زاده در هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری از تکدی گری به عنوان یکی از معضلات شهر تهران یاد کرد و گفت: تکدی‌گری به دلایل متعدد در شهر رواج یافته و باعث ایجاد مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف شده است.

رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این پدیده همواره در حال رشد بوده و از میزان وقوع و وجود آن کاسته نشده است به نحوی که امروزه به یک شغل مبدل شده است و برای رفع نیاز انجام نمی شود، اظهار کرد: فضای تکدی‌گری در خیابان های شهر زمینه مناسبی را برای رشد بسیاری از جرایم به وجود آورده است و باعث ایجاد نگرانی‌ها و نارضایتی‌های بسیاری در بین شهروندان شده است.

وی با اشاره اینکه در مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵، تکدی‌گری جرم انگاری شده است، ادامه داد: اکنون شاهد این پدیده به صورت سازمان یافته علی الخصوص از طریق به کارگیری کودکان در مناطق مختلف شهر هستیم که علاوه بر ایجاد مشکلات اجتماعی و ارائه تصویر نازیبا از شهر، گاهی مشاهده می شود که این افراد از طریق زورگیری و تهدید باعث ایجاد نگرانی در شهروندان و در نتیجه شکل گیری فضای عدم امنیت در شهر می‌شوند.

نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر افزود: بر این اساس و با توجه به بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مبنی بر وظیفه شهرداری ها در جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه و آموزش عمومی و نیز با استناد به ماده ۳ مصوبه شماره ۷۰/۶۰۳مورخه ۲۵/۰۳/۱۳۷۸ شورای عالی اداری کشور با موضوع شناسایی و جمع‌آوری افراد متکدی مبنی بر وظیفه شهرداری نسبت به شناسایی و جمع آوری این افراد، ضروری است شهرداری تهران با ساماندهی و همکاری سایر نهادهای مربوطه نسبت به رفع این معضل و ایجاد تصویر مناسب در شهر اقدام کند.

حبیب‌زاده تاکید کرد: بر اساس مصوبه فوق الذکر برای هر یک از نهادها و ادارات از جمله شهرداری، فرمانداری، دادگستری، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت کار و امور اجتماعی، نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما و سازمان برنامه و بودجه شرح وظایفی تعریف شده است که متاسفانه توجه چندانی به آن نمی شود و ضروری است ضمن ایجاد سازوکار و هماهنگی لازم و توجه به نتایج تجربیات گذشته اقدامات لازم را در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب انجام دهند.