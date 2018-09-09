شهرداری بعد از ۱۰ سال تکلیف بوستان دانش و طبیعت را معلوم کند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت:حدود ۱۰ سال پیش طی تصویب طرحی در شورای شهر تهران قرار بر این شد که بوستانی فرامنطقه ای در سطح شهر به نام بوستان دانش و طبیعت ایجاد شود و قرار بود بخشی از املاک مورد نیاز مورد تملک شهرداری قرار بگیرد.

وی ادامه داد:به همین دلیل تعدادی از املاک مورد نظر در حالت بلاتکلیفی قرارگرفته اند؛ بلاتکلیفی هم برای ایجادکنندگان بوستان و هم مالکین که نه می دانند قرار است شهرداری، خانه هایشان را مورد تملک قرار دهد و نه امکان نوسازی دارند.

به گفته وی نه تنها شرایط نوسازی و بهسازی در این منطقه صورت نگرفته که مشکلی بر مشکلات افزوده شده؛ از شهردار تهران و سازمان نوسازی، درخواست می کنم علل عدم انجام این اتفاق را در منطقه ۱۹ شهر تهران را اعلام کنند؛ این منطقه هم از بافتهای فرسوده رنج می برد.