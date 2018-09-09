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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

تذکر عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران؛

شهرداری بعد از ۱۰ سال تکلیف بوستان دانش و طبیعت را معلوم کند

شهرداری بعد از ۱۰ سال تکلیف بوستان دانش و طبیعت را معلوم کند

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت:شهرداری بعد از ۱۰ سال تکلیف بوستان دانش و طبیعت را معلوم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت:حدود ۱۰ سال پیش طی تصویب طرحی در شورای شهر تهران قرار بر این شد که بوستانی فرامنطقه ای در سطح شهر به نام بوستان دانش و طبیعت ایجاد شود و قرار بود بخشی از املاک مورد نیاز مورد تملک شهرداری قرار بگیرد.

وی ادامه داد:به همین دلیل تعدادی از املاک مورد نظر در حالت بلاتکلیفی قرارگرفته اند؛ بلاتکلیفی هم برای ایجادکنندگان بوستان و هم مالکین که نه می دانند قرار است شهرداری، خانه هایشان را مورد تملک قرار دهد و نه امکان نوسازی دارند.

به گفته وی نه تنها شرایط نوسازی و بهسازی در این منطقه صورت نگرفته که مشکلی بر مشکلات افزوده شده؛ از شهردار تهران و سازمان نوسازی، درخواست می کنم علل عدم انجام این اتفاق را در منطقه ۱۹ شهر تهران را اعلام کنند؛ این منطقه هم از بافتهای فرسوده رنج می برد.

کد مطلب 4398009
نورا حسینی

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