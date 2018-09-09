  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

سردار کمالی اعلام کرد؛

برنامه های ویژه نیروهای مسلح برای روز سرباز/تقدیر ازسربازان نمونه

برنامه های ویژه نیروهای مسلح برای روز سرباز/تقدیر ازسربازان نمونه

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از تمهیدات ویژه برای گرامی داشت روز سرباز خبر داد و گفت: سالانه ۲ هزار تا ۲۲۰۰ مشمول به عنوان نخبه و استعداد برتر شناسایی می شوند.

سردار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های ستاد کل نیرو مسلح برای گرامی داشت روز سرباز افزود: در راستای این امر، دستورالعملی در تاریخ ۲۷ خردادماه سال جاری به تمام نیروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی و ... ابلاغ و ارسال شده؛ در واقع هدف از این اقدام؛ ارتقاء جایگاه سربازی در جامعه و تغییر نگاه مسئولان، فرماندهان و خانواده و جامعه نسبت به خدمت مقدس سربازی است.

وی افزود: در دستورالعمل ابلاغی مشخص شده که هر کدام از نیروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش و وزارت دفاع برای گرامی داشت این روز چه اقداماتی را بایستی انجام دهند.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: همزمان با برگزاری مراسم های این روز، از سربازان نمونه و  سربازانی که حائز رتبه علمی و یا افتخار ورزشی و ... هستند، تقدیر می شود.

وی تاکید کرد: اتخاذ رویکردهایی در راستای  ارتقاء شأن و منزلت سرباز در دستور کار  ستاد کل نیروهای مسلح است و برای تحقق این مهم، اقدامات فرهنگی و اجتماعی دنبال می شود.

سردار کمالی با اشاره به اقدامات ستادکل در راستای توجه به مقام سربازان وظیفه، عنوان کرد: تغییر رویکرد در نحوه خدمت سربازی گروهی از مشمولان نخبه، استعداد برتر و ... یکی از برنامه هاست، سالانه  ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ مشمول که به عنوان نخبه و استعداد برتر شناسایی می شوند پس از طی دوره آموزشی، برای پیشبرد  پروژه های تحقیقاتی کشوری و لشکری از تخصص و دانش این عزیزان بهره می گیریم.

 وی عنوان کرد: از ظرفیت و دانش مشمولان کارشناسی ارشد و بالاتر نیز در اقدامات تحقیقاتی و پروژه های نیروهای مسلح بهره مند می شویم.

سردار کمالی افزود: برای توانمندسازی و مهارت آموزی سربازان که سطح دیپلم و پایین تر دارند بگونه ای  برنامه ریزی شده که حداقل یک مهارت یاد بگیرند.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: مشمولان لیسانس و بالاتر  نیز می توانند بخشی از خدمت وظیفه را در دوره ها و تخصصی های  مربوطه با توجه به مدرکی که دارند، انجام دهند ودر این راستا سعی شده از تخصص سربازان استفاده بهینه شود.

کد مطلب 4398024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها