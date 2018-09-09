برنامه های ویژه نیروهای مسلح برای روز سرباز/تقدیر ازسربازان نمونه

سردار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های ستاد کل نیرو مسلح برای گرامی داشت روز سرباز افزود: در راستای این امر، دستورالعملی در تاریخ ۲۷ خردادماه سال جاری به تمام نیروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی و ... ابلاغ و ارسال شده؛ در واقع هدف از این اقدام؛ ارتقاء جایگاه سربازی در جامعه و تغییر نگاه مسئولان، فرماندهان و خانواده و جامعه نسبت به خدمت مقدس سربازی است.

وی افزود: در دستورالعمل ابلاغی مشخص شده که هر کدام از نیروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش و وزارت دفاع برای گرامی داشت این روز چه اقداماتی را بایستی انجام دهند.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: همزمان با برگزاری مراسم های این روز، از سربازان نمونه و سربازانی که حائز رتبه علمی و یا افتخار ورزشی و ... هستند، تقدیر می شود.

وی تاکید کرد: اتخاذ رویکردهایی در راستای ارتقاء شأن و منزلت سرباز در دستور کار ستاد کل نیروهای مسلح است و برای تحقق این مهم، اقدامات فرهنگی و اجتماعی دنبال می شود.

سردار کمالی با اشاره به اقدامات ستادکل در راستای توجه به مقام سربازان وظیفه، عنوان کرد: تغییر رویکرد در نحوه خدمت سربازی گروهی از مشمولان نخبه، استعداد برتر و ... یکی از برنامه هاست، سالانه ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ مشمول که به عنوان نخبه و استعداد برتر شناسایی می شوند پس از طی دوره آموزشی، برای پیشبرد پروژه های تحقیقاتی کشوری و لشکری از تخصص و دانش این عزیزان بهره می گیریم.

وی عنوان کرد: از ظرفیت و دانش مشمولان کارشناسی ارشد و بالاتر نیز در اقدامات تحقیقاتی و پروژه های نیروهای مسلح بهره مند می شویم.

سردار کمالی افزود: برای توانمندسازی و مهارت آموزی سربازان که سطح دیپلم و پایین تر دارند بگونه ای برنامه ریزی شده که حداقل یک مهارت یاد بگیرند.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: مشمولان لیسانس و بالاتر نیز می توانند بخشی از خدمت وظیفه را در دوره ها و تخصصی های مربوطه با توجه به مدرکی که دارند، انجام دهند ودر این راستا سعی شده از تخصص سربازان استفاده بهینه شود.