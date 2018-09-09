مسئولان همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیاده روی خانوادگی مستمری بگیران و آیین تکریم منتخبین بازنشسته استانی روز یکشنبه با حضور سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی نصیری مدیرکل تامین اجتماعی استان، بابایی مدیرکل درمان استان، محمد اسدی دبیر کانون عالی بازنشستگان کشوری، امیر رضایی رئیس هیئت ورزش های همگانی استان در استادیوم ۱۵ هزار نفری قزوین برگزار شد.

محمد اسدی در این مراسم با تشکر از حضور بازنشستگان و خانواده آنها در همایش پیاده روی اظهارداشت: بازنشستگان امروز در شرایط معیشتی سختی هستند و در بخش های مختلف با تنگنا مواجهند و از مسئولان انتظار می رود برای حل آنها اقدام کنند.

وی افزود: مردم و بازنشستگان از مسئولان نظام انتظار دارند صادق باشند و وعده نشدنی به مردم ندهند زیرا موجب بدبینی و بی اعتمادی آنها می شود.

دبیرکانون عالی بازنشستگان کشوری تصریح کرد: با توجه به تورم در حال حاضر حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران جوابگو نیست و حتی کرایه یک واحخد مسکونی نیست و باید برای آن تدبیر شود.

اسدی بیان کرد: اجرانشدن همسان سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت نشدن بموقع آن از دیگر دغدغه های مستمری بگیران است و در این میان پرداخت وام های یک میلیون تومان به هیچ وجه جوابگوی نیازها نیست.

وی گفت: در استان قزوین بیش از ۷۰ هزار بازنشسته داریم که تعداد وام تعلق گرفته ۱۵۰ مورد است که بسیار کم است و جوابگوی نیازها نیست.

اسدی خروج ۱۰۰ قلم دارو از تعهدات بیمه ها را از دیگر نگراتنی های بازنشستگان دانست و یادآورشد: در کشور حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته داریمه که ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان برای حقوق آنها پرئاخت می شود که این رقم در استان برای ۷۰ هزار بازنشسته بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان است.

اعزام سالانه ۱۲۰۰ نفر به مشهد مقدس



وی بیان کرد: در اجرای طرح کرامت سالانه تعداد ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان به صورت رایگان به مشهد مقدس اعزام می شوند که سهمه استان حدود ۷۰۰ نفر است اما تلاتش کرده ایم و از دو سال گذشته سهمیه استان را به ۱۲۰۰ زائر افزایش داده ایم.

در ادامه از محمد اسدی به عنوان بازنشسته نمونه کشوری و سید ابوالقاسم هاشمی و قاسم غیاثوند به عنوان بازنشستگان نمونه استانی تجلیل شد.

در این مراسم بیش از ۱۰۰ هدیه نقدی به قید قرعه به شرکت کنندگان در پیاده روی خانوادگی بازنشستگان اهدا شد.