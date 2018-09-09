به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر، صیح یکشنبه با سفر به شهرستان ورامین در مراسم افتتاح فاز اول ورزشگاه ۵ هزارنفری شهدای این شهرستان که با حضور سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی، محمد حسین مقیمی، استاندار تهران، حسین کاغذلو، سرپرست فرمانداری ورامین، رضا گل محمدی، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و جمعی از مسئولین و روسای ادارات ورامین در جاده « آبباریک» این شهرستان برگزار شد.

۲۲استادیوم ۱۵هزار نفری در مراکز استان ها به بهره برداری رسیده است

وزیر ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما هنوز در هوای هفته دولت هستیم و به مردم قول داده بودیم فجر چهلم را از هفته دولت تا دهه فجر ۹۷ طوری برنامه ریزی کنیم که در این چند ماه هر ۲ هفته یک پروژه بزرگ را در بخش قهرمانی افتتاح و به بهره برداری برسانیم.

سلطانی فر در ادامه با اشاره به تیپ استادیوم مورد افتتاح در این شهرستان گفت: از سال های گذشته هدف گذاری های صورت گرفته بود که تعداد ۴۵ عدد استادیوم با این مشخصات افتتاح شود و ۲۵ استادیوم ۱۵ هزار نفری نیز برای افتتاح در مراکز استان ها مورد هدف گذاری قرار گرفتند که خوشبختانه تا به امروز ۲۲ استادیوم ۱۵ هزار نفری در مراکز استان ها به بهره برداری رسیده است و تا یک سال و نیم آینده هم باقی مانده آنها بهره برداری می شوند.

وی با بیان اینکه افتتاح چنین استادیوم هایی امکان سخت افزاری خوبی برای ورزش های قهرمانی مثل فوتبال و سایر رشته های میدانی محسوب می شود گفت: از این ۴۵ استادیوم هدف گذاری شده مراحل ساخت حدود ۳۰ استادیوم آغاز شده است و حدود ۱۲ استادیوم دیگر نیز به بهره برداری رسیده است.

وزیر ورزش و جوانان گفت: با توجه به وضعیت منابع موجود بخشی از این پروژه ها به ۲ قسمت تقسیم شدند و آن چیزی را که لازم است برای ورزشکاران هر شهرستان مثل زمین، رختکن، نور و جایگاه تماشاچی به اندازه ۱۵۰۰ نفر در فاز اول مهیا باشد فراهم شده است که با به بهره برداری رسیدن امکانات اولیه این استادیوم عملا قابل استفاده و بهره برداری می شود و انشااله در فاز دوم با بهبود و تامین منابع تلاش می کنیم بخش جایگاه را تکمیل کنیم و به ظرفیت ۵ هزار نفری برسانیم.

سرانه ورزشی ورامین نسبت به گذشته به ۳ برابر رسیده است

وی با بیان اینکه سرانه ورزشی این شهرستان حدود ۲۵ صدم متر مربع بوده که هم اکنون با بهره برداری از این فضا به حدود ۷۵ صدم متر مربع می رسد که نسبت به گذشته به ۳ برابر رسیده است گفت: استعداد و پتانسیل هایی که در این شهرستان وجود دارد به گونه ای است که ما را تشویق و ترغیب می کند که در گسترش فضاهای سرپوشیده و هم استادیوم های روباز اقدامات تکمیلی را انجام بدهیم.

سلطانی فر با اشاره به افتتاح پروژه دیگر سالن سرپوشیده پیشوا گفت: در راستای فجر چهلم استادیوم ۵ هزار نفری اسلامشهر نیز به بهره برداری خواهد رسید و ظرف هفته های آینده یک پروژه بزرگ در خوزستان داریم که یک استادیوم است و به فاصله یک هفته از آن پیست دوچرخه سواری کرمان به بهره برداری خواهد رسید و همینطور به طور مداوم فجر چهلم را به کوری چشم دشمنان و تلاش و همکاری سایر همکاران و مسئولین و مردم برگزار خواهیم کرد.

وی در خصوص افتتاح های دیگر استان ها اعلام کرد: در نظر داریم طی هفته های آتی و در راستای فجر چهلم، استادیوم های سرپوشیده دومیدانی در اردبیل و خرم آباد و پیست دوچرخه سواری رشت را نیز به پایان برسانیم و تلاشمان بر این است که استادیوم ۱۵ هزار نفری ارومیه و زنجان تمام شوند و علی رقم کمبود منابع به نحوی مدیریت کنیم که با سرمایه گذاری های انجام شده پروژه ها به بهره برداری برسند.

وزیر ورزش و جوانان در باره تیم های موجود در شهرستان ورامین گفت: این شهرستان دارای تیم های خوبی در لیگ برتر است و در رشته های والیبال، فوتسال، تکواندو استعدادهای خوبی از منطقه های پیشوا، ورامین، قرچک و پاکدشت داشته ایم و ورزشکارانی از این مناطق در سطح تیم ملی حضور دارند و در رویدادهای بین المللی درخشش های خوبی داشته اند که به هر حال زمینه ای فراهم شده و نیازهایی دارند که تلاش می کنیم که این نیازها هر چه بیشتر رفع شوند.

کسب ۶۲ مدال در بازی های آسیایی توسط ورزشکاران

سلطانی فر با اشاره به اینکه در حال حاضر در مجامع ورزشی بین المللی و بازی های آسیایی دارای موفقیت های خوبی هستیم افزود: رتبه های ورزشی کنونی به لحاظ مدالی بالا رفته است و برای اولین بار در تاریخ بازی های آسیایی ۶۲ مدال کسب کرده ایم که در تاریخ بازی های اسیایی هم بعد و هم قبل از انقلاب بی نظیر بوده است که به برکت تلاش همه مسئولین و ورزشکاران بوده است.

وی در ادامه با اشاره به افتخارات کسب شده ورزشی بیان داشت: ورزشکاران ما در بازی های کبدی برای اولین بار به حاکمیت هند خاتمه داد و تیم والیبال یک ست باخته به هیچ کدام از کشورهای آسیایی نداشت و بعد از ۵۲سال مدال در تنیس روی میز گرفتیم و بعد از ۴۴ سال واتر پلو صاحب مدال شد و کشتی گیران ما که ۱۲ نفر بودند ۸مدال کسب کردند و کاراته کاران ۸ مدال به دست اوردند و وضعیت کلی در تکواندو و ووشو بسیار خوب بودیم و مجموعه ورزش بانوان یک نتیجه خارق العاده و استثنایی به دست اوردند و با کسب ۱۷ مدال که ۶ مدال طلا و ۶ مدال نقره و ۱۰ برنز کارنامه بسیار درخشانی داشتیم .

وزیر ورزش و جوانان در ادامه گفت: در بازی هایآسیایی توانستیم با کسب ۲۰ مدال طلا، ۲۰ مدال نقره و ۲۲ مدال برنز که جمعا ۶۲ مدال کسب کرده ایم، بهترین نتیجه حضور در بازی های آسیایی را کسب کردیم که شور و شادی و نشاط زیادی را ایجاد کرده و امیدواریم با این هماهنگی تلاش کردیم که چند تیمی هم که برخلاف انتظارات نتیجه خوبی نگرفتند را مورد آسیب شناسی قرار دهیم و استارت المپیک ۲۰۲۰ را زده ایم و بتوانیم برخلاف همه دوره های المپیک که۱۶ دوره بوده در ۸ المپیک قبل و ۸ المپیک بعد از انقلاب شرکت کردیم تنها در ۴ رشته کشتی، تکواندو، وزنه برداری و تک مدال احسان حدادی در پرتاب دیسک ۲۰۱۲ لندن مدال آوردیم.

سلطانی فر بیان داشت: برنامه ریزی کرده ایم که در توکیو بتوانیم در رشته های کاراته و سنگ نوردی و شمشیر بازی و قایق رانی رووی سکو برویم و ضمن اینکه یک کار اساسی و بلند مدت را آغاز کرده این که بر روی رشته های مادر کاری انجام بدهیم و ۱۰ سال دیگر نتیجه بگیریم وامیدواریم با وحدت موجود بتوانیم کار را به خوبی انجام دهیم.