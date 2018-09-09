به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از استانداری کرمانشاه، محمدابراهیم الهی‌تبار در کارگروه سلامت استان کرمانشاه اظهار داشت: سند جامع سلامت استان سندی مناسب و ۴ ساله است که اهداف کمی در آن لحاظ شده و با ارائه آمارهایی مسائل و شاخص های سلامت استان را به شکل عدد آورده است.

وی افزود: باید برای اجرای این سند کارگروه‌های مختلف برنامه ارائه کنند و آمارهای یاد شده در سند باید بروز شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه بیان داشت: بحث ایدز باید ویژه در کرمانشاه پیگیری و در اولویت باشد و باید کمیته مربوط به ایدز را تشکیل داد.

الهی‌تبار با بیان اینکه در مورد تب مالت نیز استان کرمانشاه وضعیت خوبی ندارد، گفت: باید خود را به میانگین کشوری برسانیم و دامپروری از شاخص‌های اقتصاد این استان است که باید شاخص سلامت آن بهبود پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: برای پیگیری این موضوعات باید دستگاه‌های ملی نیز پای کار باشند و رسیدن به میانگین کشوری شدنی است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه ادامه داد: شهرستانها برای سند سلامت باید برنامه داشته باشند؛ دالاهو، قصرشیرین و کرمانشاه وضعیت خوبی در سلامت ندارند.

الهی‌تبار گفت: برنامه ای باید برای بیماری های غیرواگیر تهیه شود هرچه مردم آموزش ببینند و مشارکت کنند پیشرفت کار بیشتر است.

وی تصریح کرد: برای سند تولید محتوا کنید و برای اقشار مختلف به ویژه دانش آموزان، دانشجویان، طلاب و ... آموزش دهید؛ صداوسیما نیز برای حوزه سلامت استان برنامه سازی کند.