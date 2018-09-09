دستور توزیع ۲۹ میلیارد ریال کالای احتکار شده در همدان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسن پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از تشکیل ۲۴ پرونده احتکار کالا در استان همدان خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۶ پرونده بررسی شده است.

وی با بیان اینکه در زمینه لوازم خانگی ۲ پرونده به ارزش ۲۰ میلیارد ریال شامل ۱۷۲ دستگاه تلویزیون، ۹۳ دستگاه لباسشویی، ۱۱۱ دستگاه جاروبرقی و ۱۲۳ دستگاه یخچال تشکیل و بررسی شده است، گفت: کشفیات انبارهای احتکار کالا با قیمت مصوب طی مدت حداکثر یکماه به بازار عرضه خواهد شد.

رئیس تعزیرات حکمتی همدان از توزیع ۵ هزار و ۷۰۰ قوطی روغن موتور به ارزش ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، پودر رختشویی و روغن خوراکی به ارزش ۳ میلیارد ریال و ۹۰ تن حبوبات به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال طی روزهای آینده خبر داد و گفت: دستور توزیع این کالاها در بازار نیز صادر شده است.

وی با بیان اینکه گزارش هایی مبنی بر احتکار کالا دریافت شده و دردست پیگیری است، گفت: ۹۰۰ کیلوگرم گوشت کشف شده نیز بزودی در بازار عرضه خواهد شد.