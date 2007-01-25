آمریکا استراتژی جدید خود را درباره افغانستان اعلام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دو مقام آمریکایی ضمن صحبت در این باره گفتند که استراتژی جدید، یک راهبرد اصلاح شده در خصوص مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای کند کردن تروریست های طالبان است.

این دو مقام که نامی از آنها برده نشده گفتند : کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا طی نشستی در روز جمعه با اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در بروکسل استراتژی جدید را اعلام خواهد کرد.

همچنین یک مقام آمریکایی درکاخ سفید که نخواست نامش فاش شود این گزارش واشنگتن پست را تائید کرد که جرج بوش از قانون گذاران آمریکایی خواهد خواست تا 8 میلیارد دلار دیگر برای کمک به افغانستان به تصویب برسانند.

به گفته یک مقام آمریکایی رایس بر همتایان خود فشار وارد خواهد کرد تا تلاش های خود را برای مبارزه با طالبان - که انتظار می رود در بهار امسال فعالیت های خود را توسعه دهند- و همچنین برای بازسازی افغانستان افزایش دهند.