نگاهی بر نتایج دختران پینگ پنگ باز قم در تور نوجوانان و جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت تنیس روی میز استان قم ۳ دختر پینگ پنگ باز قمی را برای حضور در مرحله نخست تور ایرانی تنیس روی میز نوجوانان و جوانان کشور به اراک اعزام کرد که این ۳ نفر شامل زهرا رضا حاجی بیدگلی، ساره احمدی و کوثر احمدی بودند.



ساره احمدی و زهرا رضا حاجی بیدگلی هم در رده نوجوانان و هم در رده جوانان مسابقه دادند و کوثر احمدی تنها در مسابقات جوانان به میدان رفت که وداعی زودهنگام داشت و در گروه ۲۵ مرحله مقدماتی جوانان با ۲ شکست ۳ بر صفر برابر تینا زلکی نژاد از خوزستان و فاطمه کلهر از قزوین از دور مسابقات کنار رفت.



ساره احمدی، دختر موفق تنیس روی میز استان قم در رده سنی نونهالان که حالا در رده‌های بالاتر نیز برای قم مسابقه می‌دهد در جدول جوانان شروع خوبی داشت. وی در گروه ۳۳ جدول مقدماتی صدف سرخی از فارس را ۳ بر صفر شکست داد و سپس ۳ بر یک برابر الهام وهاب پور از مازندران به پیروزی رسید تا در گروه خود اول شود.



احمدی سپس وارد جدول حذفی اصلی مسابقات شد و در مرحله یک سی و دوم نهایی ۴ بر ۲ برابر دینا فرمانی از اصفهان مغلوب شد و نتوانست از این مرحله بالاتر برود. زهرا رضا حاجی بیدگلی دیگر پینگ پنگ باز قمی در جدول مقدماتی جوانان در گروه ۱۲ برابر نمایندگان البرز و مرکزی مسابقه داد.



زهرا رضا حاجی در اولین بازی ۳ بر صفر برابر فاطمه سادات کیایی از البرز بازنده شد اما با برد ۳ بر ۲ برابر فاطمه عینی از مرکزی به عنوان نفر دوم گروه به جدول حذفی صعود کرد اما وی نیز در این مرحله متوقف شد و با قرعه دشوار برابر مریم فرعی، پینگ پنگ باز البرز ۴ بر صفر بازنده شد و فرعی نیز تا فینال پیش رفت.

رده نوجوانان و صعود تا جمع ۱۶ نفر برتر

اما در رده سنی نوجوانان، ساره احمدی در گروه ۱۶ مقدماتی ابتدا برابر بهار افشار زاده از جزیره کیش ۳ بر یک به پیروزی رسید و در دومین بازی ۳ بر صفر تینا اسماعیلی از اصفهان را برد و به عنوان سرگروه راهی مرحله حذفی شد.



ساره احمدی در این مرحله ابتدا در یک سی و دوم، ۴ بر صفر آیلار هاشمی از کرمانشاه را شکست داد، در یک شانزدهم نهایی ۴ بر ۲ برابر دلناز سالاری از گلستان به پیروزی رسید و سرانجام با شکست ۴ بر یک برابر الینا رحیمی، رقیب سرسخت و خوشنام خود از آذربایجان غربی در یک هشتم نهایی متوقف شد.



زهرا رضا حاجی بیدگلی دومین نماینده قم در رده سنی نوجوانان در مرحله مقدماتی در گروه ۱۰ ابتدا ۳ بر ۲ تینا زلکی نژاد از خوزستان را برد و سپس با همین نتیجه برابر غزل جهانگرد از کرمان پیروز شد و به عنوان نفر اول گروه به مرحله حذفی رسید.



زهرا رضا حاجی در یک سی و دوم نهایی، با قرعه استراحت روبرو شد و بدون مشکل، به یک شانزدهم نهایی رسید و در این مرحله ۴ بر یک حدیث احمدی تبار از اصفهان را شکست داد اما او نیز همانند ساره احمدی در یک هشتم نهایی بازنده شد و نتیجه را ۴ بر یک به طهورا ولی پور از مازندران باخت و نتوانست به جمع ۸ نفر برتر رده نوجوانان برسد.