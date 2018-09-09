سوژه های نابی برای تبیین مفاهیم ناب اسلامی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سخنانی در ششمین نشست اکران کنندگان مردمی جشنواره عمار که در شهر قم برگزار شد، گفت: کسانی که برای جشنواره عمار همت بستند، لابد در انتخاب نام عمار برای این جشنواره و سلسله فعالیت های آن، این نکته را در نظر داشتند که عمار نقش ویژه ای در دوران فتنه ایفا کرده است. این نقش ویژه را هم رسول اکرم(ص) به حضرت عمار دادند.

آیت الله اراکی با توضیح درباره حدیث «تقتلک فئة الباغیها» و شکایت حضرت عمار پیش پیامبر که در جریان ساخت مسجد النبی، برخی با او همانند برده رفتار می کردند، بیان کرد: پیامبر در جواب شکایت عمار می فرمایند آنها که تو را می کشند «فئة الباغیه» و ستمگر هستند و عمار از همان روز اول تشکیل جامعه اسلامی به عنوان شاخص تعیین خط صحیح در دوران فتنه است، به همین دلیل، انتخاب این نام هوشمندانه، خردمندانه و حاکی از آشنایی با معیارها و پشت پرده های اسلام است.

وی تصریح کرد: در هیچ دوره ای از دوره های تاریخ اسلام به استثناء ۵۰ و ۶۰ سال اولیه، ما سوژه های ناب برای تبیین مفاهیم ناب اسلامی همچون عصر حاضر در میان ملت ما و جبهه مقاومت نداریم. در برابر هجمه فرهنگی دشمن سوژه های ناب فراوانی داریم اما برای اینکه بتوانیم سوژه‌ها را اولویت بندی کنیم باید نقطه های تهاجم دشمن را تشخیص بدهیم و ببینیم بیشتر به کجای موجودیت ما حمله می کند.

محاکمه مسئول روزنامه گاردین به خاطر چاپ پیام حج رهبر انقلاب

آیت الله اراکی بیان کرد: با توجه به اینکه از ابتدای انقلاب در جریانات مختلف انقلاب بودم، سوژه های بسیاری دارم. زمانی که در لندن بودیم، دیدیم که بیشترین تهاجم دشمن بر روی مقام معظم رهبری است و بایکوت شدید مواضع، گفتارها و سخنرانی های ایشان در دستور کار دشمنان قرار گرفته است. هر کاری می کردیم اینها اجازه نمی دادند چیزی درباره رهبری بیان شود. با روزنامه گاردین صحبت کردیم و پول دادیم تا پیام حج رهبری به زبان انگلیسی، نصف صفحه آگهی های روزنامه چاپ شد، بعد از این اتفاق، مسئول روزنامه بخاطر این مسئله دادگاهی شد. خیلی حساس هستند و اجازه نمی دهند پیام اسلام به گوش قشر جوان که هنوز در قالب های شکل گرفته در آنجا، کاملا جا نیفتاده است، برسد.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی افزود: به مناسبت سالگرد تولد امام خواستیم برنامه ای را برگزار کنیم ولی اجازه نمی دادند. تا اینکه گفتیم میخواهیم در کنفرانسی به بررسی نوآوری های اندیشه ای امام خمینی (ره) بپردازیم که اصلا سیاسی نیست. این کار را با همکاری دانشگاه لندن انجام دادیم. اما اجازه ضبط صدا، اجازه ورود خبرنگار و فیلمبرداری را هم ندادند و الان از آن مراسم هیچ صوت و فیلمی نیست. روژه گارودی را هم که در جریان انقلاب، مسلمان شده بود بخاطر اینکه گفته بود باید درباره هلوکاست تحقیق شود، نگذاشتند دعوت کنیم، گفتند بیاید برنامه تعطیل می شود.

وی توضیح داد: همان روز کنفرانس، یکی از شاهزادگان انگلیسی در بازدیدش از دانشگاه، در جریان کنفرانس امام خمینی قرار می گیرد و وقتی بعد از مصاحبه خبرنگار با شاهزاده درباره کنفرانس امام، این مسئله روی آنتن می رود، نماینده پارلمان عوام انگلیس سخنرانی کرد که در انگلیس چه می گذرد که جمهوری اسلامی در قلب انگلیس تهاجم فرهنگی می کند و درخواست برخورد داشت.

آیت الله اراکی عنوان کرد: شخصیت امام و رهبری سبیل تهاجم فرهنگی دشمن است، باید سعی کنیم پیام امام و رهبری را به تمام دنیا برسانیم. این پیام ها هنوز به دست آنها نرسیده است.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی افزود: یک سالی برای کنفرانسی درباره امام حسین(ع) در دانشگاه لندن دعوت کردند مقاله ای ارائه دهم، مقاله دادم ولی رفتم ببینم چه شده که دانشگاه لندن، دغدغه امام حسین(ع) پیدا کرده است. برای مقاله هایی که خوانده می شد ۱۰ دقیقه فرصت می دادند ولی برای یک مقاله، ۵۰ دقیقه فرصت دادند که سخنرانش هم استادی از دانشگاه کالیفرنیا بود. این سخنرانی سه فصل داشت، نقش رویا در شخصیت فرد، فصل دوم نقش رویا در قیام حسینی بود، فصل سوم هم این بود که راه صحیح آشنایی با تکالیف شرعی، ارتباط مستقیم با معصومین است، یعنی هم قیام حسینی را تحریف می کنند و هم القا می کنند که بخوابید و معصومین را در خواب ببینید، تکلیف شرعی را این طور بگیرید، مرجعیت و روحانیت اهمیت ندارد در حالی که خود ائمه گفتند که معارف اسلامی را از علما بگیرید.

وی با بیان اینکه زدن از بین بردن رابطه مردم و روحانیت و همچنین روحیه روحیه ایثار و شهادت هم از اهداف دشمن است، ادامه داد: آن چیزی که می تواند به صورت حقیقی وحدت زا و وحدت آفرین باشد عشق به خداوند، حضرت رسول و اهل بیت (ع) است. وحدت زا یعنی قدرت آفرین که پیروزی به همراه دارد. اگر اینگونه شود قدرت اول، مسلمانان می شوند. از مهمترین عوامل تحقق این آرمان بزرگ این است که مردم شیعه با یکدیگر باشند. اگر مردم شیعه عراق و ایران با یکدیگر یکی شدند یعنی تحقق آرمان های اسلام و وحدت حقیقی در جهان اسلام را شاهد هستیم. این را ۲۰۰ سال پیش انگلیسی ها و بعد از آن، امریکایی ها فهمیدند، خیلی سرمایه گذاری کردند بین دو ملت اختلاف و دشمنی بیندازند.

آیت الله اراکی با اشاره به حضور ایرانی ها برای مقابله با داعش در عراق بیان کرد: از طرفی هنوز خیلی از ایرانی ها هم نمی دانند که عراقی ها چقدر در جنگ تحمیلی برای ما در مقابله با صدام خون دادند، فقط عراقی های سپاه بدر، بیش از هزار شهید دادند، اینها را باید گفت.

وی تصریح کرد: در زمان جنگ، در دزفول، چون مردم به شهرهای دیگر نمی رفتند، اطراف شهر، شهرکهایی ساخته بودیم که بعد از پایان جنگ، خالی شدند، در زمان انتفاضه شعبانیه عراق، بیش از دو میلیون عراقی بخاطر حمله صدام به مناطق شیعه نشین، پناهنده ایران شدند که بیشترشان به همین شهرک ها، پناهنده شدند. آن موقع همزمان با بازگشت آزادگان بود، پاکت نامه ای از دختر شهیدی خواندم که با یک آزاده ازدواج کرده بود و مهریه و دارایی اش را داده بود و گفته بود که اینها را به این عراقی‌هایی که پناهنده شدند، بدهید، اینها، بیشتر از ما احتیاج دارند. می خواهم بگویم این احساس، بین مردم ما وجود دارد.

آیت الله اراکی با اشاره به شروع پیاده روی اربعین بعد از سقوط صدام توضیح داد: اربعین نمادی است که دلهای دو ملت به هم گره خورده است، چون همه این دلها وابسته به امام حسین و اهل بیت است و از هم جدا نمی شوند، این سوژه مهمی است. از بین بردن وحدت بین مردم ایران و عراق، از مهمترین اهداف دشمن است. این روزهای اخیر که در فضای مجازی تبلیغ می کنند و می خواهند نفرت در میان دو ملت ایجاد کنند، می دانند اینها اگر با هم بشوند یک قدرت برتر حسینی شکل می گیرد که دلپاکان جهان اسلام را به خود جذب می کند و تبدیل به قدرت جهانی توانمند و باعزت تبدیل می شود، این را باید در عرصه سینما نشان دهیم. صحنه هایی که در اربعین شکل می گیرد یا صحنه هایی که در زیارت حضرت معصومه برای عراقی ها اتفاق می افتد. این سبک رفت و آمد هیج جا مرسوم نیست، ایرانیها هم در کربلا و نجف این طور هستند، اینها یک دارایی جهان ساز و دشمن سوز است. همه این سوژه ها قابلیت تبدیل شدن به فیلم و داستان را دارد.