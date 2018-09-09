به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، نشست شورای مرکزی مجمع کانون‌های خیریه وزارت بهداشت با هدف بررسی طرح‌ها و مشکلات پیش روی کانون‌های خیریه در محل معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برگزار شد.

امیر لله‌گانی مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به شکل گیری شورای مرکزی مجمع کانون‌های خیریه گفت: بسیار خوشحالم که شورای مرکزی مجمع کانون‌های خیریه شکل گرفت و کار خود را آغاز کرده است. حوزه کار کانون‌های خیریه از آن جهت ارزشمند است که فعالیت بشردوستانه دارند.

وی ادامه داد: در حوزه فعالیت‌های دانشجویی سه هدف را دنبال می‌کنیم که اول این است که کانون‌ها به موضوع فعالیتشان بپردازند و بتوانند در زمینه کاری خود موفق باشند. دومین هدف ایجاد بستری برای شکل گیری تجربه برای دانشجویان و اینکه فعالیت‌های فرهنگی بتواند بر روی زندگی این دانشجویان اثرگذار و در بالا بردن تجربه آنان موثر باشد.

لله‌گانی افزود: سومین هدف این است که بتوانیم در انتقال پیام این فعالیت‌ها به جامعه موفق باشیم. وقتی یک کمپین برگزار می‌شود باید ببینیم چه کمکی به جامعه می‌کند.

وی یادآور شد: اگر دانشجویان در حوزه فرهنگی فعال باشند و بتوانند دیگران را نیز به این فعالیت‌ها جذب کنند، می‌توانند فاکتورهای منفی و آسیب‌ها اجتماعی جامعه را کاهش دهند.

در این نشست مسائلی چون باز شدن حساب به نام کانون‌های خیریه، بررسی صدور کارت شناسایی برای دبیران مجامع، شفاف سازی بودجه کانون‌های فرهنگی، انجام طرح‌های ملی برای کانون‌های خیریه، برگزاری نشست مستقل برای فعالان کانون‌های خیریه و بررسی فعالیت کانون‌های خیریه برای شناسایی کانون‌های فعال و غیر فعال مطرح شد.

مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت ضمن استماع موارد مطرح شده توسط اعضای شورای مرکزی کانون‌های خیریه بر لزوم پیگیری این مشکلات تاکید کرد.

شورای مرکزی کانون‌های خیریه وزارت بهداشت در سومین نشست مجامع تخصصی کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد شکل گرفت و این شورا به دبیری رامتین دبستانی و اعضای آن صبا رسولی، دانیال آل بویه، مهلا صیاد، راضیه سیاوشی، سعید مسیحی، مسعود مسجد کار خود را آغاز کرده است.