۲۳۰ برنامه در هفته امر به معروف و نهی از منکر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود الله مرادی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج، اظهارداشت: در طول هفته امر به معروف و نهی از منکر برنامه های متنوعی در راستای آگاهی بخشی و معرفی هر چه بیشتر معروفات و جلوگیری از منکرات در جامعه در سطح استان برگزار می شود.

وی برگزاری کارگاه آموزشی سلامت اداری را یکی از مهمترین برنامه های این هفته عنوان کرد و افرود: این کارگاه با حضور مدیران، ذیحسابان، کارکنان و کارشناسان حوزه مالی ادارات با هدف پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع و شفاف سازی در حوزه مالی ادارات برگزار می شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان ادامه داد: در طول این هفته سعی داریم با وحدت و همدلی بین دولت و مردم معروفات در جامعه بیش از پیش نهادینه شود و منکرات در سطح جامعه از بین برود و این کار بدون مشارکت و حضور فعال مردم امکان پذیر نیست.

الله مرادی مردم محور بودن برنامه های ستاد امر به معروف و نهی از منکر را از شاخص های مهم عنوان کرد و یادآور شد: باید برنامه ها به صورت اجرا شود تا مردم به ویژه نسل جوان بیشتر در این حوزه درگیر شوند تا از تهدیداتی که دشمنان نظام در راستای صدمه به احساسات و عواطف آنان در نظر گرفته اند، آگاه شوند و بتوانند در مقابل آنها مقابله کنند.

وی در ادامه گفت: دشمن سعی دارد همواره با تکیه بر احساسات و عواطف جوانان با ایجاد شایعه پراکنی، فاصله بین آنان و نظام ایجاد کند و با ایجاد شبهه در خصوص راه نظام و امام راحل (ره) مردم را از صحنه خارج کند تا به اهداف خود برسد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اظهار داشت: مهمترین معروف جامعه امروزی حفظ نظام اسلامی است و مهترین منکر نیز مقابله با کسانی است که در صدد تخریب این نظام هستند.

الله مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث حجاب در جامعه اشاره کرد و افزود: حجاب یک واجب الهی است و مشکلات این حوزه باید به صورت ریشه ای با فرهنگ سازی بیشتر در جامعه حل شود.

وی با بیان اینکه ما همواره اعتقاد به جلوگیری از گسترش بد حجابی به عنوان یک ناهنجاری در جامعه را داریم، ادامه داد: هدف ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصلاح جامعه از طریق تذکر است نه برخورد، چرا که برخورد با این موضوع می تواند نتیجه عکس داشته باشد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان همچنین به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و یادآور شد: چندی پیش معظم له به جنگ رسانه ای دشمن با هدف تخریب و ایجاد فاصله و شکاف بین نظام، دولت و مردم اشاره فرمودند و انتظار می رود رسانه ها با آگاه سازی جامعه اجازه نفوذ دشمن در این حوزه را ندهند.

الله مرادی گفت: رسانه ها به همان اندازه که در انتقال اخبار، مسئولیت دارند نسبت به آگاه سازی جامعه از تهدیدات دشمن در حوزه های مختلف نیز مسئول هستند و باید با فرهنگ سازی زمینه همدلی و وحدت بین دولت و مردم را فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مردم کردستان را مردمی دیندار عنوان کرد و اظهارداشت: مردم این خطه همواره نشان داده اند که به ارزش های انقلاب و نظام اسلامی پایبند هستند و مخالف ضد ارزش ها هستند و مسئولان و رسانه ها نیز باید تلاش کنند تا دشمن نتواند خلاف این مسئله را در جامعه نشان دهد.