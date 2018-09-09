پیگیر مطالبات بازنشستگان و همسان سازی حقوق آنها هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده زرآبادی در همایش پیاده روی خانوادگی مستمری بگیران و آیین تکریم منتخبین بازنشسته استانی که روز یکشنبه در استادیوم ۱۵ هزار نفری قزوین برگزار شد اظهارداشت: نمایندگان مجلس پیگیر مطالبات بازنشستگان هستند و تلاش می کنیم بخشی از مشکلات را حل کنیم.

وی افزود: در فضای اقتصادی کشور در این دو سال گذشته همسان سازی حقوق بازنشستگان پیگیری شد اما کامل اجرا نشده است که از این بابت از صبوری بازنشستگان تشکر می کنیم.

زرآبادی تصریح کرد: باید صندوق بازنشستگی علیرغم بدهی که دارد فعال شود زیرا واگذاری شرکتها که انجام شده بود وَضعیت خوبی نداشت.

وی اظهارداشت: در بودجه امسال افزایش ۲۰ درصدی معکوس تصویب شد تا افرادی که کمترین حقوق را می گیرند از بیشترین افزایش برخوردار شوند و پردرآمدها کمتر اضافه شود اما فضای اقتصادی عوض شد و عملیاتی نشد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی درآمد نفتی و مالیات تحت تاثیر قرار گرفته و بحران مالی داریم باید بپذیریم تحقق قوانین و مصوبات با چالش روبرو شده است.

زرابادی گفت: حقوق مستمری بگیران واقعا کم است و مجلس و دولت پیگیر هستند تا کالاهای اساسی خانوارها با نرخ ثابت تامین شود و در این راستا طرحی توسط مجلس آماده شده و دولت هم یک برنامه ۵ بندی دارد که اجرا می شود.

وی اضافه کرد: مشکلات بهداشت، مسکن و حمل و نقل هم وجود دارد که باید با کمک سه قوه آن را حل کنیم.

زرآبادی یادآورشد: شرایط سختی داریم ولی آمده ایم صحبت ها و اعتراض شما را بشنویم مدیران باید هفته ای یک روز با مردم دیدار کنند.

وی با اشاره به مشکلات پذیرش بیمه های اجتماعی گفت: در کیفیت درمان باید مراقبت بیشتری شود و به صورت سرزده از بیمارستانها بازدید می کنیم و اگر نحوه خدمت رسانی اشکالی داشت تذکر خواهیم داد.

در این مراسم تعدادی از بازنشستگان با انتقاد از وضعیت موجود خواستار صداقت مسئولان در موضع گیری های خود و پیگیری حل مشکلات مستمری بگیران شدند.

در ادامه از محمد اسدی به عنوان بازنشسته نمونه کشوری و سید ابوالقاسم هاشمی و قاسم غیاثوند به عنوان بازنشستگان نمونه استانی تجلیل شد.

در این مراسم بیش از ۱۰۰ هدیه نقدی به قید قرعه به شرکت کنندگان در پیاده روی خانوادگی بازنشستگان اهدا شد.