پلنگ ایرانی باغ وحش مشهد بیماری عفونی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست خراسان رضوی، هومن فربد اظهار کرد: این پلنگ ایرانی باغ وحش مشهد تحت نظارت کامل و دقیق پزشکی قرار دارد و هر روز با دوربینها چک میشود، هر روز دو نوبت شستوشو شده و عفونت پنجههایش برطرف شده است.
وی افزود: داروی ضد تشنج به حیوان داده شده که به طور طبیعی باعث بیحالی حیوان خواهد شد و برای بررسیهای بیشتر نیاز به ام.آر.آی داریم که بخش خصوصی با وجود نامهنگاریها حاضر به همکاری با ما نیست، زیرا فضای فرهنگی مشهد نمیپذیرد که از دستگاهی مربوط به انسان است برای حیوان استفاده کنیم و اگر طی یک یا دو هفته آینده این اتفاق نیفتد با توجه به اعلام آمادگی حیوان را به تهران انتقال خواهیم داد.
نماینده تامالاختیار مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی در امور تخصصی حیات وحش خاطرنشان کرد: با آزمایشهای انجام شده احتمال بیماریهای عفونی برای ارس رد شد.
وی درخصوص خطرات موجود برای ارس، تصریح کرد: به هرحال خطر همیشه وجود دارد و همچنان علت اصلی بیماری مشخص نشده است؛ ممکن است علت بیماری لخته خون یا مورد دیگری باشد که ام.آر.آی به تشخیص ما کمک میکند، اما ارس تحت مراقبت دقیق است و هر روز چک میشود.
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