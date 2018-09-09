بازگشت برخی از کالاها به فهرست دریافت ارز دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با بازار ثانویه در حالی برای بسیاری از واردکنندگان دردسرساز شده که آنها به دلیل شرایط تحریم‌های پیش رو، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را تسریع کرده بودند؛ اما اکنون دولت با دریافت این مابه‌التفاوت ۲۸۰۰ تومانی به ازای هر دلار، می‌خواهد هر گونه رانت و سوءاستفاده از ارز دولتی را از بین ببرد؛ در حالیکه این امر مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.

اما در نهایت دولت تصمیم گرفت که ۲۵ قلم کالا را مشمول دریافت ارز دولتی نماید، اگرچه اکنون درخواست محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که این اقلام به ۱۰۰ قلم افزایش یابد. جالب آنجا است که برخی از این اقلامی که به تازگی در فهرست دریافت ارز دولتی قرار گرفته‌اند، تولید داخلی دارند.

در این میان،در حالیکه تولیدکنندگان داخلی انواع فیلم و کاغذ پشت چسبدار، مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ثانویه، تحت عنوان اولویت ۲ وارد می کنند در کمال تعجب محصول ساخته شده آماده وارداتی در تعرفه شماره ۴۸۱۱۴۹۰۰ به نام «لیبل» در ردیف ۴۲ لیست مذکور تحت عنوان گروه کالای ۱ درج شده است؛ این در حالی است که با واردات محصول نهایی آن هم با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت را به طور کامل از دست می دهند و نتیجه نهایی، تعطیلی کارخانجات این تولیدکنندگان در سال حمایت از تولید داخلی خواهد بود.

در این میان تولیدکنندگان بر این باورند که با سرمایه‌گذاری های انجام شده طی چند سال گذشته، کل نیاز مصرف داخل کشور بابت انواع فیلم و کاغذ پشت چسبدار توسط ۵ تولیدکننده داخلی کوچک و بزرگ بطور کامل مرتفع شده و در عمل نیازی به واردات محصول نهایی نیست. در این میان، نیاز سالانه کشور به لیبل و انواع محصولات پشت چسبدار سالانه ۱۴ هزار تن است.

بنا بر این گزارش، در سال ۹۳ شاهد ورود ۶۰۰۰ تن انواع فیلم یا کاغذ پشت چسبدار به کشور بوده ایم که این میزان در حال حاضر و با توجه به راه اندازی و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی به کمتر از ۱۰۰۰ تن در سال رسیده است.

تولیدکنندگان داخلی انواع محصولات پشت چسب‌دار که یکی از مایحتاج عمده تولید است، معتقدند چنانچه ردیف تعرفه واردات مواد اولیه این کالا با ارز بازار ثانویه باشد و از طرف دیگر شاهد ورود کالای نهایی و ساخته شده وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشیم در کمتر از ۲ ماه آینده، شاهد بیکاری چندین هزار نفر فعالان و کارگران این صنعت بصورت مستقیم و غیر مستقیم به همراه تعطیلی کارخانجات آن خواهیم بود.

یادآور می شود ارزبری تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و مورد نیاز تولید انواع محصول پشت چسبدار به ازای هر کیلو ۱.۵ دلار است؛ در حالیکه ارزبری همین کالا بصورت محصول نهایی به ازای هر کیلو ۳ دلار یا بهتر بگوییم ۲ برابر ارزش واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکننده داخلی است.