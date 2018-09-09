انتشار کتاب حمایت از کالای ایرانی چیستی، چرایی و چگونگی

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با بیانی روان و علمی به بررسی چیستی، چرایی و چگونگی حمایت از کالای ایرانی می پردازد. مباحث کتاب در قالب ۶ فصل تنظیم شده است.

فصل اول کتاب به بررسی مفهوم حمایت از کالای ایرانی پرداخته و به موضوعاتی همچون طریقه شناخت کالای ایرانی و خارجی و بیان درجات حمایت می پردازد.

در فصل دوم کتاب، چرایی حمایت از کالای ایرانی هم با استناد به ضرورتهای عینی جنگ اقتصاد پیش رو، اثربخشی حمایت و هم با اشاره مبانی قرآنی و روایی همچون اصل عدم سلطه، تبیین شده است.

فصل سوم به تبیین چگونگی حمایت از کالای ایرانی و بیان گامهای ضروری برای حمایت از کالای ایرانی می پردازد. در این تحلیل نقش نهادهای فرهنگ ساز به خصوص خانواده، آموزش و پرورش و رسانه برجسته شده است.

در فصل چهارم کتاب الگوهای حمایت از کالای ایرانی معرفی شده اند. پیش از ارائه این الگوها، مدل های حمایت از کالای داخلی که در کشورهایی چون آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و چین به کار رفته، به اختصار بیان شده است. همچنین سیره علما در حمایت از کالای ایرانی به اختصار آمده است. در الگوهای پیشنهادی حمایت از کالای ایرانی بر ظرفیت‌های نهادهای اسلامی از جمله مسجد، وقف و قرض‌الحسنه تاکید شده است.

فصل پنجم در پاسخ به شبهات حمایت از کالای ایرانی، ضمن بیان ۸ شبهه عمده در زمینه حمایت از کالای ایرانی از جمله شبهه کیفیت، شبهه ایرانی نبودن کالاهای داخلی، شبهه بی کیفیتی خودرو داخلی و شبهه علمی نبودن حمایتگرایی، به شکلی مستند به این اشکالها پاسخ داده است.

فصل پایانی کتاب به احکام فقهی حمایت از کالای ایرانی اختصاص دارد که در آن دیدگاه مراجع محترم تقلید در مورد مصرف کالاهای وارداتی و قاچاق و همچنین مصرف کالای ایرانی بیان شده است.

این کتاب به قلم محمد جواد توکلی در قطع رقعی با ۱۹۶ صفحه توسط انتشارات مرکز مدیریت حوزه های علمیه با قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.

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