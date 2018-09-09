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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

با مشارکت تشکل‌های مردمی؛

طرح پاکبانان محرم در اردبیل اجرا می‌شود

طرح پاکبانان محرم در اردبیل اجرا می‌شود

اردبیل - مدیر ارتباطات شهرداری اردبیل از اجرای طرح پاکبانان محرم با مشارکت تشکل‌های مردمی همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی در اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی لاله روز یکشنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: طرح پاکبانان محرم یک طرح اجتماعی و فرهنگی است که طی سه سال گذشته با تلاش شهرداری اردبیل و سازمان های مردم نهاد در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در اردبیل برگزار شده است.

وی این اجرای طرح را در راستای پاکسازی مسیر عزادارن حسینی و یک اقدام فرهنگی برشمرد و ادامه داد: اردبیل اولین شهر در کشور بود که این طرح در آن اجرا و به الگویی برای سایر شهرها مطرح شده است.

مدیر ارتباطات شهرداری اردبیل با اشاره به مشارکت وسیع سازمانهای مردم نهاد و تشکل های غیردولتی در ایجرای این طرح و نیز در برگزاری تمامی مراسم های شهرداری اردبیل یادآور شد: شهرداری اردبیل در بهره گیری از توان و ظرفیت سمن ها موفق عمل کرده است.

وی در عین از نصل المان های ویژه محرم، فضاسازی مناسبتی شهر و برپایی ایستگاههای صلواتی در اردبیل خبر داد و افزود: تمام تلاش مجموعه شهرداری اردبیل برگزاری عزاداری شایسته است چرا که اردبیل پایتخت حسینت در ایام تاسوعا و عاشورا، علاوه بر شهروندان میزبان میهمانان ویژه ای از اقصی نقاط کشور خواهد شد.

لاله به آماده سازی فضای لازم برای  اجتماع عظیم عزاداران حسینی در میدان عالی قاپو اشاره کرد و بیان داشت: با تمهیدات اندیشیده شده امسال نیز همچون چند سال اخیر دارالارشاد اردبیل با خلق حماسه‌ای معنوی ارادت خود را به اهل بیت (ع) ثابت خواهند کرد.

کد مطلب 4398179
محمد میرزایی ناطق

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    نظرات

    • رضا IR ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
      0 1
      پاسخ
      عزاداری برای امام حسین(ع) همراه با گناه نمیشه! مختلط بودن آقایون و خانم ها در خیابان های شهرمون و بی حجابی و پوشیدن لباس های نامناسب در شان عزاداری های دارالارشاد اردبیل نیست.

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