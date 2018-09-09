به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی لاله روز یکشنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: طرح پاکبانان محرم یک طرح اجتماعی و فرهنگی است که طی سه سال گذشته با تلاش شهرداری اردبیل و سازمان های مردم نهاد در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در اردبیل برگزار شده است.

وی این اجرای طرح را در راستای پاکسازی مسیر عزادارن حسینی و یک اقدام فرهنگی برشمرد و ادامه داد: اردبیل اولین شهر در کشور بود که این طرح در آن اجرا و به الگویی برای سایر شهرها مطرح شده است.

مدیر ارتباطات شهرداری اردبیل با اشاره به مشارکت وسیع سازمانهای مردم نهاد و تشکل های غیردولتی در ایجرای این طرح و نیز در برگزاری تمامی مراسم های شهرداری اردبیل یادآور شد: شهرداری اردبیل در بهره گیری از توان و ظرفیت سمن ها موفق عمل کرده است.

وی در عین از نصل المان های ویژه محرم، فضاسازی مناسبتی شهر و برپایی ایستگاههای صلواتی در اردبیل خبر داد و افزود: تمام تلاش مجموعه شهرداری اردبیل برگزاری عزاداری شایسته است چرا که اردبیل پایتخت حسینت در ایام تاسوعا و عاشورا، علاوه بر شهروندان میزبان میهمانان ویژه ای از اقصی نقاط کشور خواهد شد.

لاله به آماده سازی فضای لازم برای اجتماع عظیم عزاداران حسینی در میدان عالی قاپو اشاره کرد و بیان داشت: با تمهیدات اندیشیده شده امسال نیز همچون چند سال اخیر دارالارشاد اردبیل با خلق حماسه‌ای معنوی ارادت خود را به اهل بیت (ع) ثابت خواهند کرد.