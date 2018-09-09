ورزشکاران کردستانی در رقابت های قهرمانی روپایی کشور خوش درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، رقابت های روپایی قهرمانی زیر ۱۴ سال و بزرگسالان کشور با حضور ۸۵ ورزشکار از ۱۶ استان کشور به مدت یک روز در فاز سه اندیشه مجموعه ورزشی تختی شهریار برگزار شد.

تیم کردستان با چهار ورزشکار به مربیگری و سرپرستی آرش زارعی در رقابت های روپایی قهرمانی زیر ۱۴ سال و بزرگسالان کشور شرکت کرد که در پایان نیما آزرم ورزشکار سنندجی در رده سنی زیر ۱۴ سال سکوی نخست را تصاحب کرد و در بخش بزرگسالان مبین مجیدی نیز دوم شد و آرش زارعی از سنندج نیز در رده چهارم قرار گرفت.

درخشش بدمینتون باز سنندجی در مسابقات غرب آسیا در لبنان

شایان رضا ربابی بدمینتون باز سنندجی که برای حضور در مسابقات قهرمانی زیر ۱۵ و ۱۷ سال بدمینتون غرب آسیا به بیروت پایتخت لبنان اعزام شده، در مرحله اول این مسابقات خوش درخشید.

تیم ملی بدمینتون پسران و دختران ایران به منظور شرکت در مسابقات غرب آسیا به کشور لبنان اعزام شد که شایان رضا ربابی بدمینتون باز شایسته سنندجی نیز تیم ملی ایران را در این رقابت ها همراهی کرد و موفق شد در بخش یک نفره با شکست نمایندگان کشورهای لبنان و عراق به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات صعود کند.

۶ خانه ورزش روستایی در سطح شهرستان سقز افتتاح شد

شش خانه ورزش روستایی در دره قبله، جُنیان، حاجی ممدان، سرا، لگزی و قلندر با حضور مسئولان و استقبال گرم مردم این روستاها آغاز به کار کرد و نمایندگی اداره ورزش و جوانان بخش صاحب نیز افتتاح شد.

محسن بیگلری نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در مراسم آغاز به کار، خانه ورزش روستایی در دره قبله با تقدیر از اقدامات مدیر کل ورزش و جوانان کردستان و اداره ورزش و جوانان سقز گفت: با حمایت های این اداره کل، ۱۴ خانه ورزش روستایی دیگ در شهرستان سقز تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری می رسد.

حامد جولایی مدیر کل ورزش و جوانان کردستان نیز اظهارداشت: امسال ۵۴ خانه ورزش روستایی از اعتبارات سال ۹۶ و ۵۴ خانه ورزش روستایی از اعتبارات سال جاری در روستاهای کردستان در سال ۹۸ به بهره برداری می رسد.

احمد مهرپرور بخشدار امام هم شروع به کار و تجهیز خانه های ورزش روستایی را در راستای ارتقای ورزش در روستاها بسیار مفید و مهم ارزیابی کرد.

همچنین نمایندگی اداره ورزش و جوانان بخش زیویه در شهرصاحب با حضور امام جمعه، اعضای شورای شهر، نماینده مردم در مجلس، معاونان فرمانداری و بخشدار زیویه افتتاح شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان سقز در این مراسم گفت: دایر شدن این نمایندگی براساس گستردگی حوزه فعالیت های ورزش و جوانان در سطح شهرستان و رسیدگی به امورات، اجرایی شد.

فرزاد خاکی افزود: در حال حاضر دو سالن ورزشی سقف بلند در روستاهای "سنته" و "قهرآباد" برای استفاده روستائیان فعال بوده و در "صاحب" و "ایرانخواه " نیز دو سالن در دست احداث است.

وی در پایان اظهارداشت: در سال های اخیر در روستاهای شهرستان سقز بیش از ۱۰ زمین ورزشی برای استفاده عموم مورد بهره برداری قرار گرفته است و خانه ورزش روستایی نیز با نظارت اداره ورزش و جوانان در اختیار دهیاری ها در راستای استفاده عموم آقایان و بانوان قرار می گیرد.