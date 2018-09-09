محله گردی تکایای قدیم شمیران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی توسلی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری پیش از ظهر یکشنبه با اعلام خبر برگزاری محله گردی تکایای قدیم شمیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای برگزاری تورهای شمیران گردی، دومین تور محله گردی با بازدید از تکایای قدیمی شمیران انجام می شود.

توسلی در ادامه افزود: این تور با هدف آشنایی بیشتر شهروندان و علاقمندان حوزه گردشگری با تاریخچه تکایا، آداب و رسوم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله حسین(ع) در محلات و با بازدید از تکایای نیاوران، دزاشیب و... روز یکشنبه ۱۸ شهریور ماه ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: این برنامه با مشارکت انجمن دوستداران تهران و حفظ صحیح شعائر دینی و آشنایی بیشتر شهروندان با سبک های عزاداری سنتی در شهر تهران به ویژه منطقه یک تهران و شمیران برنامه ریزی شده است.

محمود منیعی مشاور عالی شهردار منطقه یک تهران و دبیر نشست های تخصصی تهران شناسی نیز در این خصوص بیان داشت: تورهای تخصصی محله گردی و بازدید از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی برای دست اندرکاران بخش فرهنگی و گردشگری شهرداری تهران و نیز شهروندان علاقمند موجب بررسی، مطالعه و احیاء فرهنگ، آداب و رسوم هر منطقه، افزایش اطلاعات و آگاهی شرکت کنندگان و در نهایت شکل گیری هویت اجتماعی شهر می شود بر همین اساس با توجه به قدمت تکایای شمیران و لزوم انتقال آداب و رسوم و سنت های عزاداری به نسل جوان و حفظ این بناها به عنوان میراث فرهنگی – مذهبی شمیران ، دومین تور محله گردی به بازدید از تکایای قدیمی این منطقه اختصاص یافت.