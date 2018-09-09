دو انگیزه مهم دانش آموختگان از مهاجرت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه که به ادامه بررسی موضوع مهاجرت تحصیلی ایرانیان اختصاص داشت، گزارش تهیه شده در این زمینه توسط بهرام صلواتی عضو پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد.

دراین گزارش که از طریق یک تحقیق پیمایشی و به واسطه پرسشنامه تخصصی از ۲۴۵ نفر نمونه به دست آمده است؛ حدود ۴۰ درصد انگیزه مهاجرت خود به خارج از کشور را میل به داشتن مدرک تحصیلی و سابقه کاری در خارج از کشور و حدود ۳۱.۵ درصد انگیزه خود را میل به تجربه زندگی در خارج از ایران عنوان کرده‌اند.

جاذبه و دافعه فضای آموزشی و پژوهشی، کیفیت دوره‌های آموزشی و پژوهشی، بورسیه و کمک هزینه‌های آموزشی و پژوهشی، وضعیت و جایگاه شغلی و تحصیلی، پیوندهای عاطفی و خانوادگی ایرانیان خارج از کشور و میل و انگیزه به انتقال دانش و تجربه به داخل از جمله مواردی است که در گزارش ارائه شده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

در ادامه این گزارش ضمن تاکید بر این موضوع که نیمی از مهاجران ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و میل به داشتن تجربه تحصیلی و شغلی در خارج از کشور از مهمترین انگیزه‌های مهاجرت دانشجویان است، وجود فرصت‌های استخدامی و تحصیلی در خارج از کشور از جمله مهمترین عوامل افزایش مهاجرت متخصصان عنوان شد.

فقدان برنامه‌های حمایتی جامع و ضعف اطلاع رسانی، مشکلات اجرایی، نبود تسهیلات کافی و قابلیت همکاری از راه دور از مسائل دیگری بود که در این گزارش مورد تأکید قرار گرفت.