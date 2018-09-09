خرید تجهیزات پزشکی دارای تولید مشابه داخل مجاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خرید ملزومات و تجهیزات پزشکی به دلیل شرایط ضروری در کشور از تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل مستثنی شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این ارتباط با ارسال تصویب نامه هیئت وزیران به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه بودجه اعلام کرد: هیئت وزیران در جلسه ۱۴ شهریور ۹۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصل یک صد و سی و هشتم قانونی اساسی تصویب کرد: خرید ملزومات و تجهیزات پزشکی در شرایط ضروری به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵ ت ۴۸۴۶۲ و اصلاحات بعدی آن مستثنی است.