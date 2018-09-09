  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

گمرک ایران اعلام کرد:

خرید تجهیزات پزشکی دارای تولید مشابه داخل مجاز شد

خرید تجهیزات پزشکی دارای تولید مشابه داخل مجاز شد

بر اساس اعلام گمرک، خرید ملزومات و تجهیزات پزشکی به دلیل شرایط ضروری در کشور از تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل مستثنی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خرید ملزومات و تجهیزات پزشکی به دلیل شرایط ضروری در کشور از تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل مستثنی شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این ارتباط با ارسال تصویب نامه هیئت وزیران به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه بودجه اعلام کرد: هیئت وزیران در جلسه ۱۴ شهریور ۹۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصل یک صد و سی و هشتم قانونی اساسی تصویب کرد: خرید ملزومات و تجهیزات پزشکی در شرایط ضروری به تشخیص  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵ ت ۴۸۴۶۲ و اصلاحات بعدی آن مستثنی است.

کد مطلب 4398194
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها