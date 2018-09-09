مراسم جشن شهر ملی سوزن دوزی در ایرانشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان، مراسم جشن شهر ملی ایرانشهر با حضور مشاور معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، ارزیاب شورای جهانی صنایع دستی، استاندار سیستان و بلوچستان، نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان در دانشگاه ولایت ایرانشهر برگزار شد و در این مراسم از تمبر یادبود شهر ملی سوزن دوزی نیز پرده برداری شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان در این مراسم اظهارداشت: سوزن دوزی بلوچ در سال ۱۳۸۹ در فهرست آثار ناملموس ملی ثبت شده است.

علیرضا جلال زایی افزود: سوزن دوزی یکی از غنی ترین داشته های مردم بلوچ است و ملی شدن این شهر حاصل زحمات صنعتگران، مردم و مسئولان استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه گاها حاصل دسترنج سوزن دوزان استان توسط عده ای دلال و سودجو به قیمت ناچیز خریداری شده و به قیمت گزاف در خارج از کشور به فروش می رسد، افزود: اقداماتی انجام شده تا از سودجویی دلالان جلوگیری شود و یکی از این اقدامات شناسایی و شناسنامه دار کردن هنرمندان صنعتگر است تا بواسطه این پوشش تحت نگاه ویژه اداره کل میراث فرهنگی قرار گیرند.

وی ادامه داد: اگر امروز ایرانشهر این عنوان را کسب کرد زحمات مرحوم «مهتاب نوروزی» در کسب این عنوان موثر بوده و امیدواریم زنان و دختران بلوچ در این منطقه ادامه دهنده راه او باشند.

وی گفت: ظرافت و زیبایی و هندسی بودن سوزن دوزی بلوچ یکی از دلایلی است که ایرانشهر در میان ۳۱ استان با ثبت ملی به جایگاه واقعی خودش رسید.

جلالزایی بیان کرد: امیدواریم به دنبال ثبت ملی ایرانشهر، زمینه ثبت جهانی آن هم فراهم شود تا با ثبت جهانی این شهر، مشکلاتی که گریبانگیر زنان و دختران سوزن دوز است مرتفع شود.

گفتنی است از دیگر برنامه های این مراسم تجلیل از دست اندرکاران ثبت پرونده شهر سوزن دوزی، تجلیل از صنعتگران سوزن دوز برتر استان سیستان و بلوچستان، برپایی نمایشگاه صنایع دستی و طبخ غذاهای محلی در حاشیه برگزاری مراسم و اجرای موسیقی محلی بود.