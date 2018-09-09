به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۲۵ مجمع هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره به ریاست آیت الله علی اکبر رشاد برگزار شد. آیت الله علی اکبر رشاد گفت: فعالیت‌های حوزه هنر نیاز به مدیریت و ساماندهی جدی دارد.

وی افزود: حوزه هنر عرصه‌ای چند وجهی است که همین موضوع سبب مشکلاتی در ساماندهی آن شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: وجه عمل در فعالیت‌های هنری برجسته است و به همین منظور بایست در ارتقای اساتید حوزه هنر به قابلیت‌های تجربی آنها نیز اهتمام صورت گیرد.

آیت الله رشاد گفت: مصوبه تأسیس دانشگاه‌ هنرهای اسلامی ایرانی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی که به پیشنهاد استاد فرشچیان نهایی شد از اقدامات بسیار خوب و قابل توجهی است که نیاز به اجرای هر چه سریع‌تر آن احساس می­ شود.

وی افزود: در فضای قانون گذاری آموزش عالی خلأها و موانعی به چشم می خورد که بایستی به رفع آن اقدام کرد و با توجه به شرط استادی در اعضای شوراهای تخصصی، دسترسی به استاد در حوزه هنر کم است و خیلی از اساتید هم تجربی هستند.