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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

آیت الله رشاد :

دانشگاه هنرهای اسلامی باید هر چه سریع‌تر ایجاد شود

دانشگاه هنرهای اسلامی باید هر چه سریع‌تر ایجاد شود

دبیر هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره گفت: مصوبه تأسیس دانشگاه‌ هنرهای اسلامی ایرانی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی که به پیشنهاد استاد فرشچیان نهایی شد باید سریع اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۲۵ مجمع هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره به ریاست آیت الله علی اکبر رشاد برگزار شد. آیت الله علی اکبر رشاد گفت: فعالیت‌های حوزه هنر نیاز به مدیریت و ساماندهی جدی دارد.

وی افزود: حوزه هنر عرصه‌ای چند وجهی است که همین موضوع سبب مشکلاتی در ساماندهی آن شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: وجه عمل در فعالیت‌های هنری برجسته است و به همین منظور بایست در ارتقای اساتید حوزه هنر به قابلیت‌های تجربی آنها نیز اهتمام صورت گیرد.

آیت الله رشاد گفت: مصوبه تأسیس دانشگاه‌ هنرهای اسلامی ایرانی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی که به پیشنهاد استاد فرشچیان نهایی شد از اقدامات  بسیار خوب و قابل توجهی است که نیاز به اجرای هر چه سریع‌تر آن احساس می­ شود.

وی افزود: در فضای قانون گذاری آموزش عالی خلأها و موانعی به چشم می خورد که بایستی به رفع آن اقدام کرد و با توجه به شرط استادی در اعضای شوراهای تخصصی، دسترسی به استاد در حوزه هنر کم است و خیلی از اساتید هم تجربی هستند.

کد مطلب 4398208
زهرا سیفی

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