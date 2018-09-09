به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۲۵ مجمع هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره به ریاست آیت الله علی اکبر رشاد برگزار شد. آیت الله علی اکبر رشاد گفت: فعالیتهای حوزه هنر نیاز به مدیریت و ساماندهی جدی دارد.
وی افزود: حوزه هنر عرصهای چند وجهی است که همین موضوع سبب مشکلاتی در ساماندهی آن شده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: وجه عمل در فعالیتهای هنری برجسته است و به همین منظور بایست در ارتقای اساتید حوزه هنر به قابلیتهای تجربی آنها نیز اهتمام صورت گیرد.
آیت الله رشاد گفت: مصوبه تأسیس دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی که به پیشنهاد استاد فرشچیان نهایی شد از اقدامات بسیار خوب و قابل توجهی است که نیاز به اجرای هر چه سریعتر آن احساس می شود.
وی افزود: در فضای قانون گذاری آموزش عالی خلأها و موانعی به چشم می خورد که بایستی به رفع آن اقدام کرد و با توجه به شرط استادی در اعضای شوراهای تخصصی، دسترسی به استاد در حوزه هنر کم است و خیلی از اساتید هم تجربی هستند.
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