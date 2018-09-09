به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان هفته دوم لیگ برتر بزرگسالان باشگاه های کشور و آغاز نیم فصل این رقابتها، کمیته مسابقات فدراسیون وزنه برداری زمان دقیق فصل نقل و انتقالات را اعلام کرد. برهمین اساس تیم های حاضر در لیگ تا شنبه (۲۴ شهریورماه) فرصت دارند نفرات مورد نظر تا سقف ۲۲ وزنه بردار را برای تیم خود جذب کنند.



هفته سوم لیگ برتر بزرگسالان ۲ تا ۵ مهرماه در اوزان جدید و ۱۰ وزن (۵۵ ، ۶۱ ، ۶۷ ، ۷۳ ، ۸۱ ، ۸۹ ، ۹۶ ، ۱۰۲ ، ۱۰۹ و +۱۰۹ کیلوگرم) برگزار می شود.



رده بندی تیم های لیگ برتر بزرگسالان پس از برگزاری دو هفته:

۱- بیمه رازی: ۱۲۲۴ امتیاز

۲-شرکت ملی حفاری اهواز: ۱۱۵۸ امتیاز

۳-مناطق نفت جنوب خوزستان: ۱۰۷۸ امتیاز

۴-عقاب نیروی هوایی: ۱۰۳۳ امتیاز

۵-رعد پدافند: ۱۰۲۳ امتیاز

۶-تعاونی انقلاب شهریار: ۹۳۳ امتیاز

۷-نور همدان : ۹۲۲ امتیاز

۸-نیروی زمینی ارتش: ۸۶۴ امتیاز