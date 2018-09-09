قطع کمک آمریکا به بیمارستانهای قدس دشمنی با ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، وزارت خارجه دولت وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد: تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر قطع کمک‌ ۲۵ میلیون دلاری به بیمارستان‌های قدس، دشمنی علیه ملت فلسطین و بخشی از جنگ علیه پرونده فلسطینی است.

وزارت خارجه فلسطین این تصمیم آمریکا را حلقه جدیدی از جنگ شنیع واشنگتن علیه پرونده فلسطین و حق و حقوق ملت آن توصیف کرد که هدف از آن ضربه زدن به ملت فلسطین از طریق بهانه‌های واهی و طرح آمریکایی موسوم به «معامله قرن» است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: این تصمیم خطرناک و توجیه ناپذیر آمریکا عبور از تمامی خطوط قرمز است و این تصمیم دشمنی مستقیم علیه ملت فلسطین به ویژه از بعد انسانی است. این تصمیم آمریکا جان هزاران بیمار فلسطینی و خانواده‌های آنها را به خطر می‌اندازد و آینده هزاران تن که در بیمارستان کار می‌کنند و منبع درآمد فرزندانشان است را تهدید می‌کند.

طبق گزارش این وزارتخانه، جانبداری کورکورانه آمریکا از اشغالگران، رئیس جمهوری آمریکا را به سقوط اخلاقی و غیر انسانی پیش می‌برد که این رخداد در طول تاریخ نادر است.

پیشتر یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد، دونالد ترامپ دستور داده است کمک ۲۵ میلیون دلاری این کشور به بیمارستان‌هایی که در قدس به فلسطینی‌ها خدمات‌رسانی می‌کنند، قطع شود.