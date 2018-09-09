طراحی مدل شبیه سازی صحنه حادثه درعلوم پزشکی شیراز برای نخستین بار

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرگروه سلامت در بلایا و رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام خبر این موفقیت، گفت: این پروژه از سال ۱۳۹۴کلید خورده و پس از طراحی به همت متخصصان جوان شیرازی، فاز نخست آن به بهره برداری رسیده است.



دکتر محمودرضا پیروی با بیان اینکه از آغاز سال تحصیلی جدید و برای آموزش دانشجویان جدید و مرتبط، این ابزار مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: این مدل شبیه سازی تا پیش از این در انحصار یک شرکت اروپایی بود و برای استفاده از آن در مدت زمان محدود می بایست هزینه گزافی پرداخت می شد که برای نخستین بار در کشور، به همت جوانان دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی شیراز، طراحی و ساخته شد.



او که خود به عنوان مجری این طرح فعالیت داشته، در ادامه به قابل ارائه بودن این مدل شبیه سازی با سناریوهای مختلف اشاره کرد و گفت: نرم افزار شبیه ساز بحران قادر است صحنه های حوادثی مانند حوادث ترافیکی، آتش سوزی، زلزله و موارد مشابه، با تعداد متفاوت مصدوم در صحنه را شبیه سازی کرده و کاربر پس از ورود به صحنه مجازی حادثه، ضمن طی مراحل چندگانه روبرو شدن با یک بحران پس از شناسایی مصدومان، انجام مراحل تریاژ، انتقال و اقدامات تکمیلی را یکی پس از دیگری دنبال کرده و آموزش لازم و صحیح را فرا می گیرد که در نهایت امتیاز مربوط به هر یک از فعالیت های کاربر در مراحل مختلف و سرعت عمل کاربر نیز محاسبه و نمایش داده می شود .



مدیرگروه سلامت در بلایا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اضافه کرد: نرم افزار جامع مدیریت اورژانس ۱۱۵فارس و به تبع آن ساخت نرم افزار جامع حوادث ترافیکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز به همت جمعی از افراد مجرب در زمینه طراحی، در سال ۱۳۹۶ با حضور وزیر بهداشت، در اورژانس شیراز و شهرستان های تابعه استان فارس افتتاح و راه اندازی شد و در نوع خود منحصر بفرد بوده و هم اکنون بین دستگاه های مختلف و مرتبط استان فعال است؛ این نرم افزار شبیه سازی نیز به عنوان گامی دیگر در امر توسعه خدمات رسانی به مصدومان سوانح، قادر به تعمیم به سایر دستگاه های امدادی مانند هلال احمر، آتش نشانی، پلیس و دیگر دستگاه های مرتبط خواهد بود.



دکتر پیروی دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز را در سطح کشور بی نظیر و آن را حاصل سال ها تلاش، تجربه و تلفیق آن با علوم نوین دانست و بر صیانت از این دستاوردها تاکید کرد.

این ابزار آموزشی هم اکنون با هدف ارتقای دانش فنی و کسب آمادگی هرچه بیشتر برای شرکت در صحنه های حوادث و بلایا، آماده بهره برداری برای آموزش کارکنان اورژانس و فوریت های پزشکی سراسر کشور است.