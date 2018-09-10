وزیر آموزش و پرورش وارد استان سمنان شد/ ایوانکی مقصد نخست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی بعدازظهر دوشنبه در آغاز سفر یکروزه خود به استان سمنان وارد گرمسار شد و پس از برگزاری مراسم رسمی استقبال با حضور در گلزار شهدا شهر ایوانکی مدرسه ۱۲ کلاسه بنت الهدی را افتتاح کرد.
فرماندار گرمسار در حاشیه مراسم استقبال از وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های بطحایی، گفت: وی در این سفر یکروزه دو طرح عمرانی را در مجموعه آموزش و پرورش گرمسار و ایوان کی افتتاح میکند و سپس در جمع معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان سخنرانی خواهد کرد.
داریوش طاهری بیان کرد: افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه بنت الهدی ایوان کی با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلون تومان مهمترین طرحی است که بطحایی در این سفر افتتاح خواهد کرد.
وی افزود: یک میلیارد تومان اعتبارات این طرح توسط دولت و ۸۰۰ میلیون تومان آن توسط خیران تامین شده است.
فرماندار گرمسار، گفت: افتتاح شعبه دانشگاه فرهنگیان گرمسار، دیگر برنامه سفر وزیر آموزش و پرورش به استان سمنان است.
بطحایی عصر دوشنبه گرمسار را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.
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