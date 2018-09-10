وزیر آموزش و پرورش وارد استان سمنان شد/ ایوانکی مقصد نخست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی بعدازظهر دوشنبه در آغاز سفر یک‌روزه خود به استان سمنان وارد گرمسار شد و پس از برگزاری مراسم رسمی استقبال با حضور در گلزار شهدا شهر ایوان‌کی مدرسه ۱۲ کلاسه بنت الهدی را افتتاح کرد.

فرماندار گرمسار در حاشیه مراسم استقبال از وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های بطحایی، گفت: وی در این سفر یک‌روزه دو طرح عمرانی را در مجموعه آموزش و پرورش گرمسار و ایوان کی افتتاح می‌کند و سپس در جمع معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان سخنرانی خواهد کرد.

داریوش طاهری بیان کرد: افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه بنت الهدی ایوان کی با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلون تومان مهمترین طرحی است که بطحایی در این سفر افتتاح خواهد کرد.

وی افزود: یک میلیارد تومان اعتبارات این طرح توسط دولت و ۸۰۰ میلیون تومان آن توسط خیران تامین شده است.

فرماندار گرمسار، گفت: افتتاح شعبه دانشگاه فرهنگیان گرمسار، دیگر برنامه سفر وزیر آموزش و پرورش به استان سمنان است.

بطحایی عصر دوشنبه گرمسار را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.