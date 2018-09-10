مدرسه ۱۲ کلاسه ایوان کی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی بعدازظهر دوشنبه در بدو سفر یک‌روزه خود به استان سمنان و شهرستان گرمسار، با حضور در بخش ایوان کی در آئین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه بنت الهدی با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان شرکت کرد.

مدیر آموزش و پرورش گرمسار درباره این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: مدرسه بنت الهدی ایوان کی در زمینی به مساحت به مساحت ﺳﻪ ﻫﺰاﺭ و ۲۵۰ ﻣﺘﺮمربع و زیربنای ﻳﻚ ﻫﺰاﺭ و ۷۵۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ساخته شده است.

علی زمانی تاکید کرد:مدرسه بنت الهدی ایوان کی شامل ﻓﻀﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﻣﺤﻮﻃﻪ، اتاق مدیر و معلمان، نمازخانه و ... است.

وی افزود: ساخت مدرسه بنت الهدی ایوان کی ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ و ۷۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ هزینه در بر داشت که ۸۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ آن توسط خیران و مابقی از اعتبارات دولتی تامین شده است.

ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﻳﺪاﺭ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎﻥ و ﺟﻤﻌﻲ اﺯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺳﻔﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ اﺳﺖ، اضافه ﻛﺮﺩ: اﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﻌﺒﻪ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮهنگیان ﺩﺭ ﺁﺭاﺩاﻥ اﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺳﻔﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ.

دیدار با معلمان و بازنشستگان و فرهنگیان از دیگر برنامه سفر بطحائیان در گرمسار خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش عصر دوشنبه گرمسار را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.