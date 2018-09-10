به گزارش خبرنگار مهر، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻂﺤﺎﻳﻲ ﻋﺼﺮ دوشنبه ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ اﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ آرادان بابیان اینکه اﻣﺴﺎﻝ ﺑﻴﺶ اﺯ ۴۰ ﻫﺰاﺭ ﺩاﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ دانشگاه‌های ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ می‌شوند، ابراز داشت: اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﺎکی اﺯ ﻧﻘﺶ ﻭﻳﮋﻩ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭی اﻧﺴﺎنی موردنیاز ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

وی ضمن اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻆﻢ ﺭﻫﺒﺮی ﺩﺭ ﺩﻳﺪاﺭ بافرهنگیان، اﻇﻬﺎﺭ ﺩاﺷﺖ: ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭی اﻧﺴﺎنی و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭ اﻧﺴﺎنی ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ و آموزش‌وپرورش اﺳﺖ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاﺩ پردیس‌های ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ

ﻭﺯﻳﺮ آموزش‌وپرورش ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎلی و تخصصی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﺭاﺩاﻥ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺧﻮبی ﺭا در منطقه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ خواهد ﺩاﺷﺖ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ: اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاﺩ پردیس‌های ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ اﺳﺖ.

بطحایی اﺯ ﺭﺷﺪ ﺗﻌﺪاﺩ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ خبر داد و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ اﻧﺴﺎنی و ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻝ‌های ﺁﻳﻨﺪﻩ یکی اﺯ نیازهای ﺟﺪی اﻳﻦ ﻭﺯاﺭﺕ‌ﺧﺎﻧﻪ طی ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﺳﺖ.

وی افزود: ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ می‌تواند اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺭا ﺑﻪ ﻗﻂﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ و امیدواریم باهمت اساتید و دانشجویان این حوزه بتوانیم این گام را عملیاتی کنیم.