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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۱۳

وزیر آموزش و پرورش؛

۴۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های فرهنگیان پذیرش می‌شوند

۴۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های فرهنگیان پذیرش می‌شوند

ﺁﺭاﺩاﻥ - ﻭﺯﻳﺮ آموزش‌وپرورش بابیان اینکه تربیت نیروی انسانی مهم‌ترین رکن این وزارت‌خانه است، گفت: ۴۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های فرهنگیان پذیرش می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻂﺤﺎﻳﻲ ﻋﺼﺮ دوشنبه ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ اﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ آرادان بابیان اینکه اﻣﺴﺎﻝ ﺑﻴﺶ اﺯ ۴۰ ﻫﺰاﺭ ﺩاﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ دانشگاه‌های ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺵ می‌شوند، ابراز داشت: اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﺎکی اﺯ ﻧﻘﺶ ﻭﻳﮋﻩ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭی اﻧﺴﺎنی موردنیاز ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

وی ضمن اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻆﻢ ﺭﻫﺒﺮی ﺩﺭ ﺩﻳﺪاﺭ بافرهنگیان، اﻇﻬﺎﺭ ﺩاﺷﺖ: ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭی اﻧﺴﺎنی و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭ اﻧﺴﺎنی ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ و آموزش‌وپرورش اﺳﺖ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاﺩ پردیس‌های ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ

ﻭﺯﻳﺮ آموزش‌وپرورش ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎلی و تخصصی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺁﺭاﺩاﻥ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺧﻮبی ﺭا در منطقه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ خواهد ﺩاﺷﺖ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ: اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاﺩ پردیس‌های ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ اﺳﺖ.

بطحایی اﺯ ﺭﺷﺪ ﺗﻌﺪاﺩ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ خبر داد و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ اﻧﺴﺎنی و ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻝ‌های ﺁﻳﻨﺪﻩ یکی اﺯ نیازهای ﺟﺪی اﻳﻦ ﻭﺯاﺭﺕ‌ﺧﺎﻧﻪ طی ﺷﺶ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﺳﺖ.

وی افزود: ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ می‌تواند اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺭا ﺑﻪ ﻗﻂﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ و امیدواریم باهمت اساتید و دانشجویان این حوزه بتوانیم این گام را عملیاتی کنیم.

کد مطلب 4398257

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