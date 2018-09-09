نامه شورای شهر تهران به رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در پایان هشتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه امروز با گزارش معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران آغاز شد و در این جلسه به اقدامات شهرداری تهران در آستانه سال تحصیلی اشاره شد. در گزارش معاون شهردار، گزارشی از برنامههای این معاونت در استقبال از مهر ارائه شد و اعضا نیز نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند اما با توجه به کمبود وقت، وی نتوانست پاسخ اعضا را بدهد.
هاشمی رفسنجانی ادامه داد: انتخاب اعضای کمیسیونها موضوع دیگری بود که در جلسه امروز مطرح شد و اعضا در کمیسیونها تثبیت شدند و قطعا برای انتخاب روسای کمیسیونها اقدام خواهند کرد.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص نامه اعضای شورای شهر به رئیس جمهور گفت: هم اکنون بحثی در دولت است درباره بحث کامیونها، آلودگی هوا و بازسازی اتوبوسها که در آن بخشی تخصیص داده شده بود به اتوبوسهای شهری و به همین منظور اعضای شورای شهر تهران نامهای را خطاب به رئیس جمهور تهیه کردند.
وی گفت: در این نامه درخواست شده بود که رئیس جمهور درخواست ویژهای را در خصوص نوسازی اتوبوسهای شهری بدهند، ضمن اینکه در این نامه اشارهای نیز به یارانه دولت در خصوص بلیط مترو و اتوبوسها شده است.
رئیس شورای شهر تهران از نامه شورا به رئیس جمهور در خصوص حمل و نقل عمومی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در پایان هشتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه امروز با گزارش معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران آغاز شد و در این جلسه به اقدامات شهرداری تهران در آستانه سال تحصیلی اشاره شد. در گزارش معاون شهردار، گزارشی از برنامههای این معاونت در استقبال از مهر ارائه شد و اعضا نیز نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند اما با توجه به کمبود وقت، وی نتوانست پاسخ اعضا را بدهد.
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