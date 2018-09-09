طرح پایش سلامت ایثارگران البرزی در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد نجفی در نشستی خبری با خبرنگاران که پیش از ظهر یکشنبه در برگزار شد، گفت: موسسه فرهنگی - ورزشی و توان‌بخشی ایثار وابسته به بنیاد شهید در سال ۸۷ شکل‌گرفته و هدف از تأسیس اش ارائه خدمات و تسهیلات بیشتر به خانواده معظم ایثارگران بوده است.

وی با تأکید بر اینکه استان البرز از حیث خدمات فرهنگی ورزشی از بضاعت زیادی برخوردار نیست، گفت: تلاش کردیم هر آنچه از امکانات بالقوه در اختیار بنیاد شهید بوده است را در اختیار این موسسه قرار دهد. از حیث خدمات‌رسانی در حوزه درمانی و توان‌بخشی جز سه استان برتر کشور هستیم.

نجفی بابیان اینکه در مرکز توان‌بخشی موسسه طرح پایش سلامت ایثارگران در حال انجام است، افزود: حدود ۷۰ پرسنل در مرکز پرستاری این موسسه خدمات ویزیت در منزل ایثارگران را انجام می‌دهند، با اجرای فاز نخست طرح پایش سلامت سه هزار و ۸۶۰ ویزیت باید تا پایان شهریورماه انجام شود.

وی در بخش دیگری با اشاره به ارائه خدمات ورزشی و فرهنگی به خانواده‌های ایثارگران، گفت: در پنج‌ماهه نخست سال جاری ۳۲ هزار و ۶۴۰ نفر - سانس از خدمات رایگان ورزشی و ۲۳ هزار و ۳۶۰ نفر - سانس از خدمات حمایتی ۵۰ تا ۸۵ درصد تخفیف بهره برده‌اند.

نجفی با اشاره به اجرای طرح محسنین، افزود: ایثارگران ضایعه‌های نخاعی می‌توانند به‌صورت ۸۵ درصد تخفیف از خدمات اقامتی در برخی استان‌های کشور با امکانات کاملاً تخصصی استفاده کنند.