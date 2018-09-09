وظیفه علما مقابل تبلیغات دشمن سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، پیش از ظهر یکشنبه در همایش طلایه داران تبلیغ که با حضور وزیر اطلاعات در امامزاده عبدالله(ع) گرگان برگزار شده بود اظهار کرد: امروز بسیاری از دشمنان اسلام درصدد ایجاد شکاف بین مردم و نظام هستند و این مساله وظیفه روحانیت را برای برخورد با دسیسه های آنان و ممانعت از تفرقه سنگین تر کرده است.

وی افزود: امروز علمایی که در مناصب اداری قرار دارند نباید وظیفه اصلی خود را که تبلیغ دین و دعوت مردم به آرامش است را فراموش کنند.

نور مفیدی افزود: یکی از شرایط مهم تبلیغ داشتن گفتار صادق است و تبلیغاتی که در حوزه دین انجام می شود باید برای مردم جذاب باشد.

نماینده ولی فقیه در گلستان ادامه داد: امروز علما همانند سد محکم در برابر سیلاب حجمه های دشمن باید بایستند و اجازه ندهند این سیلاب موجب خسارت مردم در زمینه های مختلف شود.

وی گفت: باید در مقابل خالی کردن دل مردم و ترساندن آن ها از وجود برخی کمبودها، مقاومت کنیم و نگذاریم مردم با وسوسه های دشمنان از دست بروند، اگر چه بسیاری هم ناآگاهانه بر مشکلات موجود و ایجاد نا امیدی دامن می زنند.