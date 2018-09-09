به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غلامرضا خوش‌خلق با بیان اینکه شرکت برق منطقه ای تهران به نمایندگی از ۱۶ شرکت برق منطقه ای کشور مسئول اجرای ۳۱۲ طرح پست فوق توزیع است که تاکنون ۱۳۵ طرح تعیین تکلیف شده است، گفت: براساس ضوابط ، در مناقصات بین المللی باید ۸۰ درصد از تجهیزات پروژه ساخت داخل باشد که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته هر شرکتی که تجهیزات آن عمق ساخت داخلی بیشتری داشته باشد، امتیاز بیشتری میگیرد.

وی ادامه داد: در مرحله اول یک شرکت چینی به همراه یک شرکت همکار ایرانی۶۷ پست را در مناقصه برنده شد و اجرای این طرح ها را به عهده گرفت در مرحله دوم نیزیک شرکت چینی دیگر به همراه یک شرکت همکار داخلی ۶۸ پست دیگر را در مناقصه برنده شد که مجوز شورای اقتصاد و سایر مجوزها را دریافت کرده و بانک عامل نیز، از طریق بانک مرکزی معرفی شده و منتظر گشایش ال.سی هستیم تا عملیات اجرایی آن شروع شود.

خوش خلق با تاکید بر اینکه تلاش کردیم امسال خاموشی نداشته باشیم، افزود: با توجه به کاهش بارش و کاهش ۵ هزار مگاواتی تولید برق نیروگاه های برق آبی در برق منطقه ای تهران، کمبودهایی در تابستان داشتیم که از مشترکان استان تهران، البرز و قم عذرخواهی و از همراهی آنها نیز تشکر می کنیم. فقط در یک روز از تابستان، میزان کسری تولید در محدوده برق منطقه ای تهران به هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید که بین ۴ منطقه این کسری توزیع شد.

این مقام مسئول درباره احتمال همراهی نکردن بخش خصوصی در تولید برق در زمان پیک امسال به خاطر طلب از دولت و تأمین برق توضیح داد: نیروگاههای بخش خصوصی با تمام توان در مدار بودند و خوشبختانه در صنعت برق همراهی خوبی با بخش خصوصی دارند.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران با اشاره به اینکه برق منطقه‌ای تهران سالانه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد، افزود: بدهی این شرکت به پیمانکاران و مشاوران طرح های در دست اجرا و اجرا شده ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان است.

خوش‌خلق، در زمینه طرح های اولویت دار این شرکت نیز گفت: ۹۰ طرح به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه انتقال پیش بینی کردیم که این طرح ها پیشرفت خوبی دارند و این اعتبار برای تکمیل آنها در نظر گرفته شده است. پست بین پردیس و ازگل، پست ۴۰۰ کیلوولت در منطقه ۲۲ و پست ۲۳ کیلوولت در جنوب شرقی تهران که در حال احداث است در اولویت قرار دارد. در نیمه دوم سال ۹۶ ، شصت طرح برای پیک ۹۷ برنامه ریزی شد تا در زمان پیک تابستان ۹۷ مشکلی برای تأمین برق مشترکان نداشته باشیم که ۵۷ طرح از آنها در هفته دولت به ارزش ۳۸۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

به گفته وی، پست۴۰۰ کیلوولت امین الاشرافی که با ۵۰ درصد افزایش ظرفیت از هزار مگاوات آمپر به ۱۵۰۰ مگاوات آمپر رسید نماد اقتصاد مقاومتی است.