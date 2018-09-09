نهادهای فرهنگی از موازی کاری اجتناب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فرج محمد قلی زاده صبح امروز یک شنبه در گردهمایی مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های مختلف و روسای کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلان شهرها در تبریز گفت: برنامه ها و سیاست های فرهنگی نباید سلیقه ای شود.

وی با بیان اینکه باید ببینیم هدف از فعالیت های فرهنگی شهرداری چیست، ادامه داد: سلیقه ای کار کردن باعث شده در هر دوره ای این برنامه ها و فعالیت های فرهنگی تفاوت کند.

محمد قلی زاده با اشاره به اینکه سنجش فعالیت های فرهنگی چه ساختار و معیاری است، ادامه داد: باید ساختار واحد و مشخصی باشد تا از موازی کاری پرهیز شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز با بیان اینکه باید سازمان متولی مباحث فرهنگی به هم افزایی برسند، گفت: باید ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان های اوقاف و تبلیغات اسلامی و دیگر نهادها نوع رابطه و تعامل با شهرداری را مشخص کنند.

محمد قلی زاده با تاکید بر اینکه ساماندهی شهرها تنها با ساماندهی فرهنگ محقق می شود، گفت: سالانه در کلانشهرهای کشور صدها میلیارد تومان در حوزه فرهنگی هزینه می شود.

وی گفت: متاسفانه در خصوص مباحث فرهنگی قانون نداریم که بتواند اولویت ها و اهداف فرهنگی را تبیین و مشخص کند.

وی بر ضرورت تشکیل دبیرخانه مشترک کمیسیون های فرهنگی شوراها نیز تاکید کرد و خواستار تعامل و هم افزایی بیشتر نهادهای فرهنگی در کلانشهرها شد.