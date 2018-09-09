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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۳۳

مدیران بخش‌های جشنواره ادبیات سلامت مشخص شدند

مدیران بخش‌های جشنواره ادبیات سلامت مشخص شدند

مسعود امینی‌تیرانی، اصغر نوری و رامبد خانلری به‌عنوان مدیر بخش‌های فیلمنامه کوتاه، نمایشنامه و داستان کوتاه معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ بهاءالدین مرشدی دبیر نخستین جشنواره «ادبیات سلامت» در حکمی مدیران بخش‌های سه‌گانه این جشنواره را معرفی کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

«برگزاری جشنواره‌های مختلف هنری در وزارت بهداشت نشان داده که هنرمندان و نویسندگان دغدغه سلامت جامعه دارند و این مساله را در بررسی آثارشان می‌توان یافت. نخستین جشنواره «ادبیات سلامت» نیز مجالی است برای این‌که نویسندگان حوزه‌های داستان کوتاه، نمایشنامه و فیلمنامه کوتاه را با مقوله‌های مرتبط با حوزه سلامت آشنا کرد و ضرورت طرح این نوع مباحث را در آثارشان ایجاد کرد.

 با توجه به سوابق هنری و همچنین داوری و دبیری جشنواره‌های مختلف هنری و ادبی، آقایان مسعود امینی‌تیرانی، اصغر نوری و رامبد خانلری را به ترتیب به‌عنوان مدیر بخش‌های فیلمنامه کوتاه، نمایشنامه و داستان کوتاه معرفی می‌کنم.

امید است با خلاقیت و تلاش این دوستان جشنواره را به بهترین شکل برگزار کنیم.»

گفتنی است مهلت ارسال آثار به جشنواره ادبیات سلامت تا 30مهرماه است و برای اطلاع از چگونگی برگزاری این جشنواره سایت adabbiatsalamat.ir راه‌اندازی شده است.

کد مطلب 4398300

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