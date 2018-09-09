به گزارش خبرگزاری مهر؛ بهاءالدین مرشدی دبیر نخستین جشنواره «ادبیات سلامت» در حکمی مدیران بخش‌های سه‌گانه این جشنواره را معرفی کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

«برگزاری جشنواره‌های مختلف هنری در وزارت بهداشت نشان داده که هنرمندان و نویسندگان دغدغه سلامت جامعه دارند و این مساله را در بررسی آثارشان می‌توان یافت. نخستین جشنواره «ادبیات سلامت» نیز مجالی است برای این‌که نویسندگان حوزه‌های داستان کوتاه، نمایشنامه و فیلمنامه کوتاه را با مقوله‌های مرتبط با حوزه سلامت آشنا کرد و ضرورت طرح این نوع مباحث را در آثارشان ایجاد کرد.

با توجه به سوابق هنری و همچنین داوری و دبیری جشنواره‌های مختلف هنری و ادبی، آقایان مسعود امینی‌تیرانی، اصغر نوری و رامبد خانلری را به ترتیب به‌عنوان مدیر بخش‌های فیلمنامه کوتاه، نمایشنامه و داستان کوتاه معرفی می‌کنم.

امید است با خلاقیت و تلاش این دوستان جشنواره را به بهترین شکل برگزار کنیم.»

گفتنی است مهلت ارسال آثار به جشنواره ادبیات سلامت تا 30مهرماه است و برای اطلاع از چگونگی برگزاری این جشنواره سایت adabbiatsalamat.ir راه‌اندازی شده است.