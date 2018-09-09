حریق منزل مسکونی در ورامین اطفا شد

بهنام کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی تماس تلفنی در ساعت10 و 30 دقیقه امروز 18 شهریورماه با سامانه ۱۲۵ این سازمان که خبر از حریق منزل در مجتمع مسکونی واقع در حوالی «سکینه بانو» می داد با توجه به گستردگی حریق پرسنل ایستگاه شماره ۳ سازمان آتش نشانی ورامین به محل اعزام شد.

کرمانی گفت: آتش‌نشانان بلافاصله در محل حاضر و عملیات اطفاء حریق را آغاز کردند و سریعا حریق به وجود آمده توسط آتش‌نشانان خاموش شد و محل حریق ایمن سازی و آتش نشانان پر تلاش با لوله کشی به موقع حریق را تحت کنترل خود درآوردند و از گسترش آتش به دیگر واحدها و بخش های مجتمع مسکونی جلوگیری به عمل آمد.

وی بیان داشت: آتش نشانان هم اکنون در حال تهویه محل و بررسی علل حریق هستند و خوشبختانه این حریق هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و همه ساکنین منزل مسکونی از سلامت کامل برخوردارند.

سخنگوی آتش نشانی ورامین گفت: علت این حادثه توسط کارشناسان این سازمان در دست بررسی است.