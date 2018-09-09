پیرغلامان حسینی در گناوه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه ظهر یکشنبه در این آئین با تسلیت پیشاپیش ایام محرم با اشاره به روایتی از امام حسین (ع) اظهار داشت: زمانی که امام حسین(ع) قصد عزیمت به کربلا را داشتند و هدف خویش را از این قیام اصلاح امت پیامبر(ص) بیان فرمودند.

حجت الاسلام آیت اندرزیان افزود: در تعابیر دینی اگر کسی قصد رسیدن به مراحل اعلا را داشته باشد باید مسیر اصلاحات را طی کند و این مسیر از اصلاح خود انسان آغاز می شود و انسان باید در مرحله اول خودش را تزکیه و اصلاح کند.

وی گفت: هدف از برپایی مجالس و شور و نواها و دسته های عزاداری فراهم کردن مسیر یرای ظهور منجی عالم بشریت (عج) است که همه باید به هر نحوی به این امر کمک کنند.

حجت الاسلام اندرزیان افزود: اگر بخواهیم در مسیر امام حسین (ع) که چراغ هدایت و صراط مستقیم و کشتی نجات است گم نشویم باید در این مسیر پشت سر ولایت حرکت کنیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه گفت: در عصری به سر می‌بریم که دشمنان و استکبار جهانی برای ضربه زدن به دین، مذهب و انقلاب ما دندان تیز کرده‌اند و همه باید برای مقابله با این توطئه‌ها هوشیارانه عمل کنند.

وی افزود: در چهلمین سال شکوفایی و رشد انقلاب شکوهمند اسلامی مداحان، شاعران ذاکرین، مسئولان، روحانیت و همه در هر کسوت و لباسی که باشند باید تلاش خود را برای پاسداری از این انقلاب بکار ببرند.

اندرزیان گفت :به تعبیری فرمایشات مقام معظم رهبری سه عقبه مهم یعنی محرم، ۱۳ آبان و ۲۲ بهمن را پیش رو داریم که هم مناسبت ملی و هم مذهبی هستند و دشمن نیز این سه مناسبت را هدف گرفته است.

وی افزود: اگر از این گردنه ها به سلامت عبور کنیم می توانیم پرچم انقلاب را به دست صاحب اصلی آن می رسانیم.

وی گفت: دوران اختلافات و گروه های چپ و راست گذشته و امروز همه باید انقلابی بوده و انقلابی عمل کنیم و یک راه و هدف داشته و تابع ولایت فقیه باشیم تا بتوانیم مسیر فرج را هموار کرده و روزی را شاهد باشیم که ندای منجی عالم را از کنار کعبه بشنویم.

پخش کلیپ، مداحی و تجلیل و تقدیر از چند تن از پیرغلامان و مداحان پیشکسوت در شهرستان گناوه از بخش های دیگر این آیین معنوی بود.