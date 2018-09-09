۷ هزار بازرسی از اصناف شهرستان بیرجند انجام شد

رضا علیزاده بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به شرایط حاکم در بازار، تیم نظارتی به طور مستمر بر بازار نظارت می‌کند.

وی با بیان اینکه ایجاد تعادل در بازار یکی از اهداف این بازرسی‌ها است، افزود: جلوگیری از تخلف مانند گران‌فروشی، کم فروشی و دیگر تخلفات احتمالی از دیگر اهداف این نظارت‌ها است.

علیزاده بیرجندی از نظارت دو تیم بازرسی در سطح واحدهای صنفی بیرجند خبر داد و گفت: این تیم ها روزانه قریب به ۴۵ مورد بازرسی دارند.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی ادامه داد: طی پنج ماهه نخست سال جاری بیش از هفت هزار و ۹۸۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی بیرجند انجام شده است.

وی خواستار نصب قیمت بر روی اجناس شد و افزود: طی این مدت ۶۵۳ اخطار به واحدهای صنفی داده شده است.

بنا به گفته رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی ۱۴ پرونده برای بررسی به تعزیرات ارسال شده است.