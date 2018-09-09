  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۴۵

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی:

۷ هزار بازرسی از اصناف شهرستان بیرجند انجام شد

۷ هزار بازرسی از اصناف شهرستان بیرجند انجام شد

بیرجند- رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی گفت: هفت هزار بازرسی در پنج ماهه سال جاری از اصناف بیرجند انجام شد.

رضا علیزاده بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به شرایط حاکم در بازار، تیم نظارتی به طور مستمر بر بازار نظارت می‌کند.

وی با بیان اینکه ایجاد تعادل در بازار یکی از اهداف این بازرسی‌ها است، افزود: جلوگیری از تخلف مانند گران‌فروشی، کم فروشی و دیگر تخلفات احتمالی از دیگر اهداف این نظارت‌ها است.

علیزاده بیرجندی از نظارت دو تیم بازرسی در سطح واحدهای صنفی بیرجند خبر داد و گفت: این تیم ها روزانه قریب به ۴۵ مورد بازرسی دارند.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی ادامه داد: طی پنج ماهه نخست سال جاری بیش از هفت هزار و ۹۸۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی بیرجند انجام شده است.

وی خواستار نصب قیمت بر روی اجناس شد و افزود: طی این مدت ۶۵۳ اخطار به واحدهای صنفی داده شده است.

بنا به گفته رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی ۱۴ پرونده برای بررسی به تعزیرات ارسال شده است.

کد مطلب 4398324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها